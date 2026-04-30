  1. В Україні

Верховна Рада утворила комісію для роботи з корінними народами РФ

11:34, 30 квітня 2026
Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію для розробки державної політики взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ.
Верховна Рада утворила комісію для роботи з корінними народами РФ
Верховна Рада утворила нову Тимчасову спеціальну комісію з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації.

Відповідне рішення парламент ухвалив 30 квітня, підтримавши проєкт постанови № 15184 — «за» проголосував 261 народний депутат.

Очікується, що робота комісії сприятиме формуванню комплексної стратегії безпеки України, зокрема через підтримку деімперіалізації Російської Федерації.

Завданнями ТСК стане:

1) попередній розгляд питань, а також підготовку висновків та/або пропозицій стосовно основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації;

2) підготовку, попередній розгляд та доопрацювання законопроектів, проектів інших актів Верховної Ради України стосовно основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації;

3) внесення на розгляд Верховної Ради України або Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики пропозицій щодо планування розвитку законодавства з питань взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації;

4) налагодження зв’язків з парламентами, урядами та їх структурними підрозділами, науковими організаціями іноземних держав, іноземними вченими, для обміну досвідом з питань діяльності Тимчасової спеціальної комісії за погодженням з Головою Верховної Ради України;

5) підготовка звернень та/або заяв до Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу з питань діяльності Тимчасової спеціальної комісії;

6) Співпраця з науковими установами та Університетами з метою формування всебічного вивчення проблематики малих та корінних народів Російської Федерації.

Верховна Рада України

