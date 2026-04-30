Государство запускает кредитование строительства энергетических объектов под 10% годовых

Правительство запускает программу финансирования распределенной генерации для крупного и среднего бизнеса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Украины запускает новый механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса, направленный на развитие собственной распределенной генерации электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам главы правительства, предприятия смогут привлекать кредиты с фактической ставкой 10% годовых для строительства и ввода в эксплуатацию энергетических объектов.

Речь идет о:

газотурбинных и газопоршневых установках, в частности когенерационных системах;

объектах возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия);

системах накопления энергии;

микросетях и локальных автономных энергосистемах.

Разница между рыночной и льготной ставкой будет компенсироваться государством.

Программа предусматривает кредитование в объеме от 1 до 25 млн евро в гривневом эквиваленте. Для предприятий на прифронтовых территориях минимальный порог составит 500 тыс. евро.

Срок кредитования — до 5 лет с возможностью отсрочки погашения до момента ввода объекта в эксплуатацию, но не более 12 месяцев.

Запуск программы запланирован на 1 июня. Ее внедрение будет осуществлять Национальное учреждение развития (НУР). Подать заявку можно будет через уполномоченные банки.

Правительство подчеркивает, что развитие распределенной генерации является одним из ключевых элементов подготовки к следующему отопительному сезону. Общая цель — обеспечить около 4 ГВт такой генерации для повышения автономности критически важной инфраструктуры.

С начала реализации Планов устойчивости в Украине уже добавлено 162 МВт новых мощностей.

Правительство поблагодарило украинский бизнес, который, несмотря на войну, продолжает работать и поддерживать экономическую и энергетическую устойчивость государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.