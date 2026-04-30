  В Украине

Государство запускает кредитование строительства энергетических объектов под 10% годовых

12:59, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство запускает программу финансирования распределенной генерации для крупного и среднего бизнеса.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Украины запускает новый механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса, направленный на развитие собственной распределенной генерации электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы правительства, предприятия смогут привлекать кредиты с фактической ставкой 10% годовых для строительства и ввода в эксплуатацию энергетических объектов.

Речь идет о:

  • газотурбинных и газопоршневых установках, в частности когенерационных системах;
  • объектах возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия);
  • системах накопления энергии;
  • микросетях и локальных автономных энергосистемах.

Разница между рыночной и льготной ставкой будет компенсироваться государством.

Программа предусматривает кредитование в объеме от 1 до 25 млн евро в гривневом эквиваленте. Для предприятий на прифронтовых территориях минимальный порог составит 500 тыс. евро.

Срок кредитования — до 5 лет с возможностью отсрочки погашения до момента ввода объекта в эксплуатацию, но не более 12 месяцев.

Запуск программы запланирован на 1 июня. Ее внедрение будет осуществлять Национальное учреждение развития (НУР). Подать заявку можно будет через уполномоченные банки.

Правительство подчеркивает, что развитие распределенной генерации является одним из ключевых элементов подготовки к следующему отопительному сезону. Общая цель — обеспечить около 4 ГВт такой генерации для повышения автономности критически важной инфраструктуры.

С начала реализации Планов устойчивости в Украине уже добавлено 162 МВт новых мощностей.

Правительство поблагодарило украинский бизнес, который, несмотря на войну, продолжает работать и поддерживать экономическую и энергетическую устойчивость государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Минобороны запретит привлекать психологов в ВСУ к боевым выходам и «непрофильным» задачам

Министерство обороны планирует реформировать систему психологического обеспечения в армии.

Нулевое растаможивание могут вернуть, но с ограничениями — одно авто на одного военного

Один автомобиль в одни руки и строгий контроль: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку для военных.

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]