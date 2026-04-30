  1. В Україні

Держава запускає кредитування для будівництва енергетичних об’єктів під 10% річних

12:59, 30 квітня 2026
Уряд запускає програму фінансування розподіленої генерації для великого та середнього бізнесу.
Уряд запускає новий механізм державної підтримки для великого та середнього бізнесу, спрямований на розвиток власної розподіленої генерації електроенергії. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами глави уряду, підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних для будівництва та введення в експлуатацію енергетичних об’єктів.

Йдеться про:

  • газотурбінні та газопоршневі установки, зокрема когенераційні системи;
  • об’єкти відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія);
  • системи накопичення енергії;
  • мікромережі та локальні автономні енергосистеми.

Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава.

Програма передбачає кредитування в обсязі від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті. Для підприємств на прифронтових територіях мінімальний поріг становитиме 500 тис. євро.

Строк кредитування — до 5 років із можливістю відтермінування погашення до моменту введення об’єкта в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців.

Запуск програми запланований на 1 червня. Її впровадження здійснюватиме Національна установа розвитку (НУР). Подати заявку можна буде через уповноважені банки.

Уряд наголошує, що розвиток розподіленої генерації є одним із ключових елементів підготовки до наступного опалювального сезону. Загальна мета — забезпечити близько 4 ГВт такої генерації для підвищення автономності критичної інфраструктури.

Від початку реалізації Планів стійкості в Україні вже додано 162 МВт нових потужностей.

Уряд подякував українському бізнесу, який, попри війну, продовжує працювати та підтримувати економічну й енергетичну стійкість держави.

