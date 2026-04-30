Держава запускає кредитування для будівництва енергетичних об’єктів під 10% річних

Уряд запускає програму фінансування розподіленої генерації для великого та середнього бізнесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд запускає новий механізм державної підтримки для великого та середнього бізнесу, спрямований на розвиток власної розподіленої генерації електроенергії. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами глави уряду, підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних для будівництва та введення в експлуатацію енергетичних об’єктів.

Йдеться про:

газотурбінні та газопоршневі установки, зокрема когенераційні системи;

об’єкти відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія);

системи накопичення енергії;

мікромережі та локальні автономні енергосистеми.

Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава.

Програма передбачає кредитування в обсязі від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті. Для підприємств на прифронтових територіях мінімальний поріг становитиме 500 тис. євро.

Строк кредитування — до 5 років із можливістю відтермінування погашення до моменту введення об’єкта в експлуатацію, але не довше ніж 12 місяців.

Запуск програми запланований на 1 червня. Її впровадження здійснюватиме Національна установа розвитку (НУР). Подати заявку можна буде через уповноважені банки.

Уряд наголошує, що розвиток розподіленої генерації є одним із ключових елементів підготовки до наступного опалювального сезону. Загальна мета — забезпечити близько 4 ГВт такої генерації для підвищення автономності критичної інфраструктури.

Від початку реалізації Планів стійкості в Україні вже додано 162 МВт нових потужностей.

Уряд подякував українському бізнесу, який, попри війну, продовжує працювати та підтримувати економічну й енергетичну стійкість держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.