  1. В Украине
  2. / Законодательство

Верховная Рада поддержала создание компенсационной комиссии — ратифицирована Конвенция

12:06, 30 апреля 2026
Депутаты ратифицировали создание компенсационной комиссии для возмещения ущерба от агрессии РФ.
Верховная Рада 30 апреля ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Соответствующее решение парламент принял, поддержав законопроект № 0371 — «за» проголосовали 283 народных депутата.

Как отмечается, ратификация документа позволит создать второй компонент международного компенсационного механизма для возмещения ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины.

Ожидается, что Комиссия будет действовать как независимый административный орган в институциональных рамках Совета Европы.

В декабре 2025 года в Гааге состоялось подписание Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

Верховная Рада Украины законопроект Украина война Гаага

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Украина требует от Израиля ареста российского судна PANORMITIS с похищенным зерном

Дело судна PANORMITIS, перевозившего краденое украинское зерно в Израиль, открывает новый этап в применении украинской юрисдикции за рубежом.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

