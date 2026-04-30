Верховная Рада поддержала создание компенсационной комиссии — ратифицирована Конвенция

Депутаты ратифицировали создание компенсационной комиссии для возмещения ущерба от агрессии РФ.

Верховная Рада 30 апреля ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Соответствующее решение парламент принял, поддержав законопроект № 0371 — «за» проголосовали 283 народных депутата.

Как отмечается, ратификация документа позволит создать второй компонент международного компенсационного механизма для возмещения ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины.

Ожидается, что Комиссия будет действовать как независимый административный орган в институциональных рамках Совета Европы.

В декабре 2025 года в Гааге состоялось подписание Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

