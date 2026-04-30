Верховна Рада підтримала створення компенсаційної комісії — ратифіковано Конвенцію

12:06, 30 квітня 2026
Депутати ратифікували створення компенсаційної комісії для відшкодування збитків від агресії РФ.
Верховна Рада 30 квітня ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Відповідне рішення парламент ухвалив, підтримавши законопроєкт № 0371 — «за» проголосували 283 народних депутати.

Як зазначається, ратифікація документа дозволить створити другий компонент міжнародного компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих агресією РФ проти України.

Очікується, що Комісія діятиме як незалежний адміністративний орган в інституційних рамках Ради Європи.

У грудні 2025 року у Гаазі відбулося підписання Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

