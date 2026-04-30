ВСК проверяет использование госохраны судьями ВАКС

Временная следственная комиссия изучает риски коррупционных проявлений в Высшем антикоррупционном суде.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах и судах провела заседание, посвященное анализу потенциальных коррупционных рисков в деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Заседание состоялось 29 апреля в рамках парламентского контроля. Члены комиссии заслушали информацию руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко относительно организационного, кадрового и материально-технического обеспечения работы суда.

В ходе обсуждения внимание сосредоточили на ряде потенциальных рисков, которые могут иметь признаки в том числе и коррупционных проявлений или создавать предпосылки для неэффективного использования бюджетных средств. В частности, речь шла о возможном незаконном или чрезмерном использовании мер государственной охраны судьями, что может рассматриваться как фактор риска растраты бюджетных средств при отсутствии надлежащего обоснования и контроля.

Отдельный блок вопросов касался рисков вмешательства в автоматизированную систему распределения судебных дел. Члены Комиссии подчеркнули необходимость обеспечения полной прозрачности, технической защищенности и независимости этого процесса как ключевого элемента обеспечения права на справедливый суд.

Также обсуждались вопросы финансового контроля, декларирования работников аппарата ВАКС и предотвращения конфликта интересов. В центре внимания были и аспекты материального обеспечения суда, эффективности использования бюджетных ресурсов, а также процедурные аспекты управления ресурсами.

Среди других поднятых тем – организация внутренних процессов в Высшем антикоррупционном суде, нагрузка на аппарат, кадровая политика и потенциальные институциональные уязвимости, которые могут влиять на качество осуществления правосудия по делам топ-коррупции.

По итогам заседания ВСК продолжит сбор и анализ информации для подготовки выводов и рекомендаций, направленных на устранение выявленных рисков и повышение эффективности работы Высшего антикоррупционного суда.

