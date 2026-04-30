ТСК перевіряє використання держохорони суддями ВАКС

13:17, 30 квітня 2026
Тимчасова слідча комісія досліджує ризики корупційних проявів у Вищому антикорупційному суді.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у правоохоронних органах та судах провела засідання, присвячене аналізу потенційних корупційних ризиків у діяльності Вищого антикорупційного суду.

Засідання відбулося 29 квітня в межах парламентського контролю. Члени комісії заслухали інформацію керівника апарату ВАКС Богдана Крикливенка щодо організаційного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення роботи суду.

Під час обговорення увагу зосередили на низці потенційних ризиків, які можуть мати ознаки в тому числі й корупційних проявів або створювати передумови для неефективного використання бюджетних коштів. Зокрема, йшлося про можливе незаконне або надмірне використання заходів державної охорони суддями, що може розглядатися як фактор ризику розтрати бюджетних коштів у разі відсутності належного обґрунтування та контролю.

Окремий блок питань стосувався ризиків втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Члени Комісії наголосили на необхідності гарантування повної прозорості, технічної захищеності та незалежності цього процесу як ключового елементу забезпечення права на справедливий суд.

Також обговорювалися питання фінансового контролю, декларування працівників апарату ВАКС та запобігання конфлікту інтересів. У центрі уваги були і аспекти матеріального забезпечення суду, ефективності використання бюджетних ресурсів, а також процедурним аспектам управління ресурсами.

Серед інших піднятих тем – організація внутрішніх процесів у Вищому антикорупційному суді, навантаження на апарат, кадрова політика та потенційні інституційні вразливості, що можуть впливати на якість здійснення правосуддя у справах топ-корупції.

За підсумками засідання ТСК продовжить збір і аналіз інформації для підготовки висновків та рекомендацій, спрямованих на усунення виявлених ризиків і підвищення ефективності роботи Вищого антикорупційного суду.

