  В Украине

В Киеве судили рецидивиста, избившего и ограбившего военнослужащего во время реабилитации

20:11, 30 апреля 2026
Суд признал виновным 33-летнего мужчину и приговорил его к 7 годам лишения свободы.
В Киеве судили рецидивиста, избившего и ограбившего военнослужащего во время реабилитации
Фото: UA.KyivPolice
В столице суд приговорил к 7 годам лишения свободы мужчину, признанного виновным в нападении и ограблении 36-летнего военнослужащего, проходившего реабилитацию после ранения. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел в марте на бульваре Верховной Рады. В полицию обратились прохожие, которые сообщили об избиении мужчины и похищении его вещей неизвестным.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что потерпевшим является 36-летний военнослужащий, который находился в Киеве на восстановлении после ранения, полученного на фронте. По его словам, конфликт с нападавшим возник внезапно: тот ударил его кулаком в лицо, после чего потерпевший упал на землю.

После этого злоумышленник забрал сумку военного с деньгами и документами, а также личные вещи, в частности кроссовки и кепку, после чего скрылся.

Оперативники разыскали и задержали нападавшего недалеко от места происшествия в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Похищенные вещи были изъяты.

Задержанным оказался 33-летний местный житель, который ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за хулиганство и грабежи.

Следователи сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, сопряженный с насилием, совершенный повторно, в условиях военного положения.

По завершении досудебного расследования обвинительный акт был направлен в суд.

Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в содеянном и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

суд Киев военные ограбление нападение

