У Києві судили рецидивіста, який побив та пограбував військовослужбовця під час реабілітації

Суд визнав винним 33-річного чоловіка та призначив 7 років позбавлення волі.

Фото: UA.KyivPolice

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці суд призначив 7 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у нападі та пограбуванні 36-річного військовослужбовця, що проходив реабілітацію після поранення. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався у березні на бульварі Верховної Ради. До поліції звернулися перехожі, які повідомили про побиття чоловіка та викрадення його речей невідомим.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що потерпілим є 36-річний військовослужбовець, який перебував у Києві на відновленні після поранення, отриманого на фронті. За його словами, конфлікт із нападником виник раптово: той ударив його кулаком в обличчя, після чого потерпілий упав на землю.

Після цього зловмисник забрав сумку військового з грошима та документами, а також особисті речі, зокрема кросівки та кепку, після чого втік.

Оперативники розшукали та затримали нападника неподалік місця події відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі були вилучені.

Затриманим виявився 33-річний місцевий мешканець, який раніше вже неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганства та грабежі.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж, поєднаний із насильством, вчинений повторно, в умовах воєнного стану.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду.

Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у скоєному та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.