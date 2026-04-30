  1. В Україні

У Києві судили рецидивіста, який побив та пограбував військовослужбовця під час реабілітації

20:11, 30 квітня 2026
Суд визнав винним 33-річного чоловіка та призначив 7 років позбавлення волі.
Фото: UA.KyivPolice
У столиці суд призначив 7 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у нападі та пограбуванні 36-річного військовослужбовця, що проходив реабілітацію після поранення. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався у березні на бульварі Верховної Ради. До поліції звернулися перехожі, які повідомили про побиття чоловіка та викрадення його речей невідомим.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що потерпілим є 36-річний військовослужбовець, який перебував у Києві на відновленні після поранення, отриманого на фронті. За його словами, конфлікт із нападником виник раптово: той ударив його кулаком в обличчя, після чого потерпілий упав на землю.

Після цього зловмисник забрав сумку військового з грошима та документами, а також особисті речі, зокрема кросівки та кепку, після чого втік.

Оперативники розшукали та затримали нападника неподалік місця події відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі були вилучені.

Затриманим виявився 33-річний місцевий мешканець, який раніше вже неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганства та грабежі.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж, поєднаний із насильством, вчинений повторно, в умовах воєнного стану.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду.

Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у скоєному та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

суд Київ військові пограбування напад

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

