  1. В Украине

Дело о ДТП в Кривом Роге с участием судьи Евгении Костенко направили в суд

14:17, 30 апреля 2026
Автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 11-летнего мальчика – ребенок в тяжелом состоянии.
Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении судьи одного из районных судов Кривого Рога. По информации СМИ, речь идет о судье Долгинцевского районного суда Евгении Костенко.

По данным следствия, 9 февраля 2026 года около 16:30 женщина, управляя автомобилем BMW, проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вместе с матерью на регулируемом пешеходном переходе.

В результате аварии ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Мальчика госпитализировали в реанимацию, где он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

