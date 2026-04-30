Справу про ДТП у Кривому розі за участі судді Євгенії Костенко скерували до суду

Автомобіль проїхав на заборонний сигнал світлофора та здійснив наїзд на 11-річного хлопчика – дитина у важкому стані.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо судді одного з районних судів Кривого Рогу. За інформації ЗМІ, йдеться про суддю Довгинцівського районного суду Євгенію Костенко.

За даними слідства, 9 лютого 2026 року близько 16:30 жінка, керуючи автомобілем BMW, проїхала на заборонний сигнал світлофора та здійснила наїзд на 11-річного хлопчика, який переходив дорогу разом із матір’ю на регульованому пішохідному переході.

Унаслідок аварії дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували до реанімації, де він досі перебуває у важкому стані.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому.

