  1. В Україні

Справу про ДТП у Кривому розі за участі судді Євгенії Костенко скерували до суду

14:17, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автомобіль проїхав на заборонний сигнал світлофора та здійснив наїзд на 11-річного хлопчика – дитина у важкому стані.
Справу про ДТП у Кривому розі за участі судді Євгенії Костенко скерували до суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо судді одного з районних судів Кривого Рогу. За інформації ЗМІ, йдеться про суддю Довгинцівського районного суду Євгенію Костенко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, 9 лютого 2026 року близько 16:30 жінка, керуючи автомобілем BMW, проїхала на заборонний сигнал світлофора та здійснила наїзд на 11-річного хлопчика, який переходив дорогу разом із матір’ю на регульованому пішохідному переході.

Унаслідок аварії дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували до реанімації, де він досі перебуває у важкому стані.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя прокуратура ДТП діти лікарня

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]