Водоканалам и теплоснабжающим предприятиям упростили процедуру получения статуса защищенного потребителя

15:59, 30 апреля 2026
Предприятиям больше не нужно предоставлять банковскую гарантию или вносить предоплату за электроэнергию.
Кабинет Министров Украины упростил правила получения статуса защищенного потребителя для предприятий тепло- и водоснабжения. Решение принято как один из инструментов выполнения Планов устойчивости, в частности для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Согласно новым правилам, таким предприятиям больше не нужно предоставлять банковскую гарантию или осуществлять предоплату за электроэнергию. Вместо этого достаточно открыть специальный счет и пользоваться им в соответствии с установленными требованиями.

При соблюдении этих условий поставка электроэнергии не будет прекращаться или ограничиваться.

Новый механизм будет действовать наряду с действующими правилами и призван обеспечить стабильную работу предприятий критической инфраструктуры и их финансовую устойчивость. Он будет применяться в течение действия военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

правительство Кабинет Министров Украины электроэнергия

