Водоканалам и теплоснабжающим предприятиям упростили процедуру получения статуса защищенного потребителя

Предприятиям больше не нужно предоставлять банковскую гарантию или вносить предоплату за электроэнергию.

Кабинет Министров Украины упростил правила получения статуса защищенного потребителя для предприятий тепло- и водоснабжения. Решение принято как один из инструментов выполнения Планов устойчивости, в частности для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Согласно новым правилам, таким предприятиям больше не нужно предоставлять банковскую гарантию или осуществлять предоплату за электроэнергию. Вместо этого достаточно открыть специальный счет и пользоваться им в соответствии с установленными требованиями.

При соблюдении этих условий поставка электроэнергии не будет прекращаться или ограничиваться.

Новый механизм будет действовать наряду с действующими правилами и призван обеспечить стабильную работу предприятий критической инфраструктуры и их финансовую устойчивость. Он будет применяться в течение действия военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

