Водоканалам і тепловикам спростили отримання статусу захищеного споживача

Підприємствам більше не потрібно надавати банківську гарантію чи здійснювати передоплату за електроенергію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України спростив правила отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- та водопостачання. Рішення ухвалене як один із інструментів виконання Планів стійкості, зокрема для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Згідно з новими правилами, таким підприємствам більше не потрібно надавати банківську гарантію або здійснювати передоплату за електроенергію. Натомість достатньо відкрити спеціальний рахунок і користуватися ним відповідно до встановлених вимог.

У разі дотримання цих умов постачання електроенергії не буде припинятися або обмежуватися.

Новий механізм діятиме разом із чинними правилами та має забезпечити стабільну роботу підприємств критичної інфраструктури і їхню фінансову стійкість. Його застосовуватимуть протягом дії воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.