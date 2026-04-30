  1. В Україні

Водоканалам і тепловикам спростили отримання статусу захищеного споживача

15:59, 30 квітня 2026
Підприємствам більше не потрібно надавати банківську гарантію чи здійснювати передоплату за електроенергію.
Кабінет Міністрів України спростив правила отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- та водопостачання. Рішення ухвалене як один із інструментів виконання Планів стійкості, зокрема для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Згідно з новими правилами, таким підприємствам більше не потрібно надавати банківську гарантію або здійснювати передоплату за електроенергію. Натомість достатньо відкрити спеціальний рахунок і користуватися ним відповідно до встановлених вимог.

У разі дотримання цих умов постачання електроенергії не буде припинятися або обмежуватися.

Новий механізм діятиме разом із чинними правилами та має забезпечити стабільну роботу підприємств критичної інфраструктури і їхню фінансову стійкість. Його застосовуватимуть протягом дії воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

уряд Кабінет Міністрів України електроенергія

