В Киеве на Подоле построили жилой комплекс без права на землю – застройщику сообщили о подозрении

Следствие считает, что аренду участка в Подольском районе продлили на основании поддельных документов, а на нем возвели жилой комплекс без законных оснований.

Полиция Киева сообщила о подозрении генеральному директору строительной компании, которого подозревают в незаконном строительстве жилого комплекса на земельном участке в Подольском районе. Об этом сообщило Подольское управление полиции ГУНП в городе Киеве.

По данным следствия, в 2003 году земельный участок стоимостью более 12 млн грн передали в аренду строительному товариществу на основании договора с Киевским городским советом сроком на пять лет. По истечении срока действия договора в 2008 году решение о его продлении орган местного самоуправления не принимал.

Несмотря на это, в 2022 году руководитель компании инициировал продление аренды этого участка, на котором возводится жилой комплекс. Для этого, по версии правоохранителей, были поданы недействительные документы. После этого нотариус внес в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество сведения о продлении аренды до 2028 года.

В результате за время незаконного пользования землей на участке построили жилой комплекс, который пока не введен в эксплуатацию.

Следователи сообщили руководителю компании о подозрении по части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

