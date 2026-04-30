  1. В Україні

У Києві на Подолі побудували ЖК без права на землю – забудовнику повідомили про підозру

20:29, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідство вважає, що оренду ділянки у Подільському районі поновили за підробленими документами, а на ній звели житловий комплекс без законних підстав.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Києва повідомила про підозру генеральному директору будівельної компанії, якого підозрюють у незаконному будівництві житлового комплексу на земельній ділянці у Подільському районі. Про це повідомило Подільське управління поліції ГУНП у місті Києві.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, у 2003 році земельну ділянку вартістю понад 12 млн грн передали в оренду будівельному товариству на підставі договору з Київською міською радою строком на п’ять років. Після завершення дії договору у 2008 році рішення про його поновлення орган місцевого самоврядування не ухвалював.

Попри це, у 2022 році керівник компанії ініціював поновлення оренди цієї ділянки, на якій зводиться житловий комплекс. Для цього, за версією правоохоронців, були подані недійсні документи. Після цього нотаріус вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про продовження оренди до 2028 року.

У результаті за час незаконного користування землею на ділянці звели житловий комплекс, який наразі не введений в експлуатацію.

Слідчі повідомили керівнику компанії про підозру за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України — несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ підозрюваний будівництво оренда

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]