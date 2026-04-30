  1. В Украине

В Мариуполе обнаружили возможное массовое захоронение жертв обстрелов 2022 года

22:54, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Мариуполе исследователи сообщили об обнаружении скрытого массового захоронения на Старокрымском кладбище.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Мариуполе исследователи фонда Mariupol Destruction and Victims обнаружили скрытое массовое захоронение длиной более 50 метров. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным исследователей, захоронение расположено на Старокрымском кладбище. Оно находится в низине, замаскированной природным рельефом, примерно в 3 километрах от жилой застройки и в 2 километрах от импровизированного «морга» на Запорожском шоссе, куда в 2022 году свозили тела погибших.

Авторы проекта отмечают, что впервые зафиксировали этот участок на спутниковых снимках в 2023 году. Сначала там была канава, которая впоследствии превратилась в котлован, а позже — в засыпанный насыпь. По их оценкам, длина участка увеличилась с примерно 30 метров в мае 2022 года до 55 метров в 2024 году.

Исследователи считают, что характер местности и изменения на участке свидетельствуют об отсутствии строительных работ. По их словам, траншею выкопали в начале мая 2022 года, а летом того же года ее засыпали.

По версии фонда Mariupol Destruction and Victims, речь идет о захоронении погибших, в частности людей из дома на проспекте Мира, 127, который был разрушен в результате авиаудара. Также предполагается, что там могут быть жертвы других массированных обстрелов, поскольку насыпь со временем увеличивалась.

В фонде отмечают, что оккупационные силы, возможно, вывозили тела вместе с обломками разрушенных зданий на специальные площадки, где их сортировали, а затем хоронили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Мариуполь война

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]