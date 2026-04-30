В Мариуполе обнаружили возможное массовое захоронение жертв обстрелов 2022 года

В Мариуполе исследователи сообщили об обнаружении скрытого массового захоронения на Старокрымском кладбище.

В Мариуполе исследователи фонда Mariupol Destruction and Victims обнаружили скрытое массовое захоронение длиной более 50 метров. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

По данным исследователей, захоронение расположено на Старокрымском кладбище. Оно находится в низине, замаскированной природным рельефом, примерно в 3 километрах от жилой застройки и в 2 километрах от импровизированного «морга» на Запорожском шоссе, куда в 2022 году свозили тела погибших.

Авторы проекта отмечают, что впервые зафиксировали этот участок на спутниковых снимках в 2023 году. Сначала там была канава, которая впоследствии превратилась в котлован, а позже — в засыпанный насыпь. По их оценкам, длина участка увеличилась с примерно 30 метров в мае 2022 года до 55 метров в 2024 году.

Исследователи считают, что характер местности и изменения на участке свидетельствуют об отсутствии строительных работ. По их словам, траншею выкопали в начале мая 2022 года, а летом того же года ее засыпали.

По версии фонда Mariupol Destruction and Victims, речь идет о захоронении погибших, в частности людей из дома на проспекте Мира, 127, который был разрушен в результате авиаудара. Также предполагается, что там могут быть жертвы других массированных обстрелов, поскольку насыпь со временем увеличивалась.

В фонде отмечают, что оккупационные силы, возможно, вывозили тела вместе с обломками разрушенных зданий на специальные площадки, где их сортировали, а затем хоронили.

