У Маріуполі знайшли можливе масове поховання жертв обстрілів 2022 року

У Маріуполі дослідники заявили про виявлення прихованого масового поховання на Старокримському кладовищі.

У Маріуполі дослідники фонду Mariupol Destruction and Victims виявили приховане масове поховання довжиною понад 50 метрів. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За даними дослідників, поховання розташоване на Старокримському кладовищі. Воно знаходиться у низині, замаскованій природним рельєфом, приблизно за 3 кілометри від житлової забудови та за 2 кілометри від імпровізованого «моргу» на Запорізькому шосе, куди у 2022 році звозили тіла загиблих.

Автори проєкту зазначають, що вперше зафіксували цю ділянку на супутникових знімках у 2023 році. Спочатку там був рівчак, який згодом перетворився на котлован, а пізніше — на засипаний насип. За їхніми оцінками, довжина ділянки зросла з приблизно 30 метрів у травні 2022 року до 55 метрів у 2024 році.

Дослідники вважають, що характер місцевості та зміни на ділянці свідчать про відсутність будівельних робіт. За їхніми словами, траншею викопали на початку травня 2022 року, а влітку того ж року її засипали.

За версією фонду Mariupol Destruction and Victims, ідеться про поховання загиблих, зокрема людей із будинку на проспекті Миру, 127, який був зруйнований внаслідок авіаудару. Також припускається, що там можуть бути жертви інших масованих обстрілів, оскільки насип із часом збільшувався.

У фонді зазначають, що окупаційні сили могли звозити тіла разом із уламками зруйнованих будівель на спеціальні майданчики, де їх сортували, після чого здійснювали поховання.

