В Николаеве мужчине приговорили к трем годам лишения свободы за незаконную продажу боеприпасов

34-летнего местного жителя признали виновным в сбыте патронов и гранат, которые он продал за 5 тысяч гривен.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд Николаева вынес приговор 34-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дела

Как установил суд, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В данном случае он приобрел два корпуса гранат Ф-1 с взрывателями, а также 180 патронов калибра 5,45 мм.

Впоследствии обвиняемый продал эти боеприпасы лицу, действовавшему под контролем правоохранительных органов. За них он получил 5 тысяч гривен.

В судебном заседании мужчина признал свою вину, однако от дачи показаний отказался. Он заявил, что его якобы подставили, и просил суд не назначать суровое наказание и не лишать свободы, заверив, что подобное больше не повторится.

Что решил суд

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.