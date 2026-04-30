  1. В Украине

В Николаеве мужчине приговорили к трем годам лишения свободы за незаконную продажу боеприпасов

23:30, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
34-летнего местного жителя признали виновным в сбыте патронов и гранат, которые он продал за 5 тысяч гривен.
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд Николаева вынес приговор 34-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Как установил суд, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В данном случае он приобрел два корпуса гранат Ф-1 с взрывателями, а также 180 патронов калибра 5,45 мм.

Впоследствии обвиняемый продал эти боеприпасы лицу, действовавшему под контролем правоохранительных органов. За них он получил 5 тысяч гривен.

В судебном заседании мужчина признал свою вину, однако от дачи показаний отказался. Он заявил, что его якобы подставили, и просил суд не назначать суровое наказание и не лишать свободы, заверив, что подобное больше не повторится.

Что решил суд

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд оружие Николаев

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]