У Миколаєві три роки ув’язнення отримав чоловік за незаконний продаж боєприпасів
Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок 34-річному місцевому мешканцю, якого обвинувачували у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.
Обставини справи
Як встановив суд, чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У цьому випадку він придбав два корпуси гранат Ф-1 із підривачами, а також 180 патронів калібру 5,45 мм.
Надалі обвинувачений продав ці боєприпаси особі, яка діяла під контролем правоохоронних органів. За них він отримав 5 тисяч гривень.
У судовому засіданні чоловік визнав свою провину, однак від надання показань відмовився. Він заявив, що його нібито підставили, та просив суд не призначати суворе покарання і не позбавляти волі, запевнивши, що подібне більше не повториться.
Що вирішив суд
Оцінивши матеріали справи, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого у вчиненні інкримінованого злочину. Йому призначено покарання у вигляді трьох років і одного місяця позбавлення волі.
