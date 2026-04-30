У Миколаєві три роки ув’язнення отримав чоловік за незаконний продаж боєприпасів

23:30, 30 квітня 2026
34-річного місцевого жителя визнано винним у збуті патронів і гранат, які він продав за 5 тисяч гривень.
Фото ілюстративне
Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок 34-річному місцевому мешканцю, якого обвинувачували у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Обставини справи

Як встановив суд, чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У цьому випадку він придбав два корпуси гранат Ф-1 із підривачами, а також 180 патронів калібру 5,45 мм.

Надалі обвинувачений продав ці боєприпаси особі, яка діяла під контролем правоохоронних органів. За них він отримав 5 тисяч гривень.

У судовому засіданні чоловік визнав свою провину, однак від надання показань відмовився. Він заявив, що його нібито підставили, та просив суд не призначати суворе покарання і не позбавляти волі, запевнивши, що подібне більше не повториться.

Що вирішив суд

Оцінивши матеріали справи, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого у вчиненні інкримінованого злочину. Йому призначено покарання у вигляді трьох років і одного місяця позбавлення волі.

суд зброя Миколаїв

