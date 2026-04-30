МОН упростило процедуру признания результатов обучения для школьников и молодежи с ВОТ

Министерство образования и науки сообщило, что обновило Порядок признания результатов обучения для лиц, которые проживают или проживали на временно оккупированных территориях (ВОТ) и стремятся признать результаты среднего образования в Украине.

Новые правила упрощают процедуру и расширяют доступ к образованию для учащихся и молодежи. Теперь учреждения образования признают результаты обучения на основании заявления в произвольной форме — его можно подать как лично, так и дистанционно.

МОН разработало алгоритм действий заявителя:

Выбор учреждения и подача заявления. Один из родителей, законный представитель или совершеннолетнее лицо подает заявление в учреждение общего среднего образования Украины. Это можно сделать лично, посетив школу, или отправить по электронной почте. Такая возможность доступна во всех действующих учреждениях общего среднего образования (ЗЗСО), однако на сайте МОН будет размещен перечень школ (о чем сообщим дополнительно), которые прошли обучение по реализации Порядка признания. Подготовка документов. К заявлению обязательно прилагается копия документа, подтверждающего проживание на ВОТ, и заполненная образовательная декларация (шаблон доступен по ссылке). При наличии стоит добавить материалы, которые помогут определить уровень знаний: фото тетрадей, справки, результаты тестов. Рассмотрение документов. Учреждение образования рассматривает поданный пакет в течение пяти рабочих дней. Большинство предметов (кроме украиноведческого компонента: украинский язык и литература, география, правоведение, история Украины, гражданское образование, основы гражданской защиты) засчитываются автоматически согласно декларации и указываются в документах как «аттестовано». Сдача предметов украиноведческого компонента. Ниже приведен поэтапный алгоритм. Получение результатов. В течение десяти рабочих дней после оценивания процедура признания результатов завершается получением соответствующих документов.

Как будут оценивать знания?

Процедура делится на два вектора: автоматическое зачисление, которое предусматривает признание результатов по большинству предметов типовой образовательной программы (математика, естественные науки и т. д.) без дополнительного оценивания на основании образовательной декларации с отметкой «аттестовано» в документах об образовании.

Второй вектор — украиноведческий компонент, который требует прохождения годового оценивания по предметам, определенным специальной типовой программой (украинский язык и литература, история Украины, правоведение и т. д.), для подтверждения знаний на уровнях полного общего среднего образования.

«Основные положения приказа вступают в силу со дня его опубликования. Для поступающих предусмотрен адаптационный период продолжительностью один год — новые нормы для них начнут действовать с 1 января 2027 года.

Для внедрения Порядка МОН готовит методические рекомендации и образцы контрольных работ, которые будут обнародованы на сайтах учреждений образования (об этом сообщим дополнительно). Также предусмотрено обучение для сети школ, которые будут работать по этому механизму. На платформе «Всеукраинская школа онлайн» (ВШО) к сентябрю появятся материалы по украиноведческому компоненту для 9–11 классов.

Эти изменения помогут учащимся с ВОТ быстрее интегрироваться в украинскую образовательную систему и подтвердить результаты обучения по простой и прозрачной процедуре», — добавили в МОН.

