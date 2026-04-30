МОН спростило процедуру визнання результатів навчання для школярів та молоді з ТОТ

Тепер заклади освіти визнають результати навчання на підставі заяви у довільній формі — її можна подати як особисто, так і дистанційно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки повідомило, що оновило Порядок визнання результатів навчання для осіб, які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та прагнуть визнати результати середньої освіти в Україні.

Нові правила спрощують процедуру та розширюють доступ до освіти для учнів та молоді. Тепер заклади освіти визнають результати навчання на підставі заяви у довільній формі — її можна подати як особисто, так і дистанційно.

МОН розробило алгоритм дій заявника:

Вибір установи та подання заяви. Один із батьків, законний представник або повнолітня особа подає заяву до закладу загальної середньої освіти України. Це можна зробити особисто, завітавши до школи або надіслати електронною поштою. Така можливість доступна в усіх чинних закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО), проте на сайті МОН буде розміщено перелік шкіл (про що повідомимо додатково), що пройшли навчання щодо реалізації Порядку визнання. Підготовка документів. До заяви обов’язково додається копія документа, що підтверджує проживання на ТОТ, та заповнена освітня декларація (шаблон наявний за посиланням). За наявності варто додати матеріали, які допоможуть визначити рівень знань: фото зошитів, довідки, результати тестів. Розгляд документів. Заклад освіти розглядає поданий пакет протягом п’яти робочих днів. Більшість предметів (крім українознавчого компонента: українська мова та література, географія, правознавство, історія України, громадянська освіта, основи цивільного захисту) зараховуються автоматично згідно з декларацією та зазначаються у документах як «атестовано». Складання предметів українознавчого компонента. Нижче подано поетапний алгоритм. Отримання результатів. Протягом десяти робочих днів після оцінювання процедура визнання результатів завершується отриманням відповідних документів.

Як оцінюватимуть знання?

Процедура поділяється на два вектори: автоматичне зарахування, що передбачає визнання результатів із більшості предметів типової освітньої програми (математика, природничі науки тощо) без додаткового оцінювання на підставі освітньої декларації з відміткою «атестовано» в документах про освіту.

Другий вектор — українознавчий компонент, що потребує проходження річного оцінювання з предметів, визначених спеціальною типовою програмою (українська мова та література, історія України, правознавство тощо), для підтвердження знань на рівнях повної загальної середньої освіти.

«Основні положення наказу набирають чинності з дня його опублікування. Для вступників передбачено адаптаційний період тривалістю один рік — нові норми для них почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Для впровадження Порядку МОН готує методичні рекомендації та зразки контрольних робіт, які буде оприлюднено на сайтах закладів освіти (про це повідомимо додатково). Також передбачено навчання для мережі шкіл, що працюватимуть за цим механізмом. На платформі «Всеукраїнська школа онлайн» (ВШО) до вересня з’являться матеріали з українознавчого компонента для 9–11 класів.

Ці зміни допоможуть учням з ТОТ швидше інтегруватися в українську освітню систему та підтвердити результати навчання за простою і прозорою процедурою», - додали у МОН.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.