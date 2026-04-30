Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала Владимиру Кулагину

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении воинского звания Владимиру Кулагину.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителю директора департамента — начальнику управления вооружения и инженерно-технического обеспечения департамента материального и технического обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины Владимиру Кулагину. Глава государства подписал соответствующий указ № 353/2026.

Владимир Кулагин с 2016 года работал начальником отдела экспортного контроля в концерне «Техвоенсервис».

Также был начальником отделения в воинской части. Работал заместителем директора Департамента (начальником управления) в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

С 2024 года занимает должность заместителя директора департамента — начальника управления вооружения и инженерно-технического обеспечения департамента материального и технического обеспечения ГПСУ.

