Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала Владимиру Кулагину

21:24, 30 апреля 2026
Владимир Зеленский подписал указ о присвоении воинского звания Владимиру Кулагину.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителю директора департамента — начальнику управления вооружения и инженерно-технического обеспечения департамента материального и технического обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины Владимиру Кулагину. Глава государства подписал соответствующий указ № 353/2026.

Владимир Кулагин с 2016 года работал начальником отдела экспортного контроля в концерне «Техвоенсервис».

Также был начальником отделения в воинской части. Работал заместителем директора Департамента (начальником управления) в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

С 2024 года занимает должность заместителя директора департамента — начальника управления вооружения и инженерно-технического обеспечения департамента материального и технического обеспечения ГПСУ.

