Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Володимиру Кулагіну

21:24, 30 квітня 2026
Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння військового звання Володимиру Кулагіну.
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала заступнику директора департаменту - начальнику управління озброєння та інженерно-технічного забезпечення департаменту матеріального та технічного забезпечення адміністрації Державної прикордонної служби України Володимиру Кулагіну. Глава держави підписав відповідний указ №353/2026.

Володимир Кулагін з 2016 року працював начальником відділу експортного контролю у концерні «Техвоєнсервіс».

Також був начальником відділення у військовій частині, працював заступником директора Департаменту (начальником управління) у адміністрації Державної прикордонної служби України.

З 2024 року займає посаду заступника директора департаменту - начальника управління озброєння та інженерно-технічного забезпечення департаменту матеріального та технічного забезпечення ДПСУ.

