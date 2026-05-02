Оксен Лисовой рассказал, как изменят финансирование высшего образования в Украине — акцент на поддержке поступающих

Министр образования Оксен Лисовой представил законопроект, предусматривающий переход к новой модели финансирования высшего образования с акцентом на результаты поступающих и внедрение государственных грантов.

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил о презентации правительственного законопроекта №10399, который предусматривает изменение модели финансирования высшего образования. Документ представили во время встречи рабочей группы с участием народных депутатов и представителей профильных министерств.

По словам министра образования, новая модель предполагает переход к более гибкой и адресной системе, в центре которой — абитуриент и его результаты. Речь идет о внедрении новых инструментов государственных инвестиций в человеческий капитал.

Лисовой отметил, что над законопроектом длительное время работали совместно с парламентариями, представителями образовательной среды, правительством и экспертами, чтобы учесть позиции всех сторон.

В частности, документ предусматривает внедрение государственных грантов, которые меняют подход к поддержке в высшем образовании — от финансирования мест к финансированию результатов и выбора абитуриента.

По словам министра, поддержка будет осуществляться по нескольким направлениям. Первое — для абитуриентов с высокими академическими показателями. Второе — для поступающих с значительными достижениями, в частности победителей олимпиад, молодых ученых, спортсменов и представителей креативных индустрий. Третье — сохранение гарантированного доступа к образованию для определенных категорий граждан, в частности ветеранов, участников боевых действий, их детей, а также участников Революции достоинства.

Отдельно, как сообщил Лисовой, законопроект предусматривает возможность повторного получения высшего образования при государственной поддержке. Речь идет о людях, которые уже имеют диплом, но нуждаются в новой квалификации. При условии не менее семи лет страхового стажа после завершения предыдущего обучения они смогут повторно получить финансирование — полностью или частично.

Министр подчеркнул, что это решение является ответом на изменения на рынке труда в условиях войны и восстановления экономики, когда важно обеспечить возможность переквалификации.

В то же время система государственного заказа останется без изменений и продолжит выполнять функцию подготовки специалистов в соответствии с потребностями государства. Приоритетные специальности будут определяться на уровне государственной политики.

В настоящее время законопроект находится на финальной стадии доработки.

