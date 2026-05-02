  В Україні

Оксен Лісовий розповів, як змінять фінансування вищої освіти в Україні — акцент на підтримці вступників

13:18, 2 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністр освіти Оксен Лісовий представив законопроєкт, який передбачає перехід до нової моделі фінансування вищої освіти з акцентом на результати вступників і впровадження державних грантів.
фото: Оксен Лісовий
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив про презентацію урядового законопроєкту №10399, який передбачає зміну моделі фінансування вищої освіти. Документ представили під час зустрічі робочої групи за участі народних депутатів та представників профільних міністерств.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра освіти, нова модель передбачає перехід до більш гнучкої та адресної системи, у центрі якої — вступник і його результати. Йдеться про впровадження нових інструментів державних інвестицій у людський капітал.

Лісовий зазначив, що над законопроєктом тривалий час працювали спільно з парламентарями, освітянами, урядом та експертами, щоб врахувати позиції всіх сторін.

Зокрема, документ передбачає запровадження державних грантів, які змінюють підхід до підтримки у вищій освіті — від фінансування місць до фінансування результатів і вибору вступника.

За словами міністра, підтримка здійснюватиметься за кількома напрямами. Перший — для абітурієнтів із високими академічними показниками. Другий — для вступників із вагомими досягненнями, зокрема переможців олімпіад, молодих науковців, спортсменів та представників креативних індустрій. Третій — збереження гарантованого доступу до освіти для визначених категорій громадян, зокрема ветеранів, учасників бойових дій, їхніх дітей та учасників Революції гідності.

Окремо, як повідомив Лісовий, законопроєкт передбачає можливість повторного здобуття вищої освіти за державної підтримки. Йдеться про осіб, які вже мають диплом, але потребують нової кваліфікації. За умови щонайменше семи років страхового стажу після завершення попереднього навчання вони зможуть знову отримати фінансування — повністю або частково.

Міністр наголосив, що це рішення є відповіддю на зміни на ринку праці в умовах війни та відновлення економіки, коли важливо забезпечити можливість перекваліфікації.

Водночас, система державного замовлення залишиться без змін і надалі виконуватиме функцію підготовки фахівців відповідно до потреб держави. Пріоритетні спеціальності визначатимуться на рівні державної політики.

Наразі законопроєкт перебуває на фінальній стадії доопрацювання. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Міносвіти освіта

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]