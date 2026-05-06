  1. В Украине

На Закарпатье бушует масштабный лесной пожар: к тушению привлекли авиацию, фото

15:13, 6 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Закарпатье продолжается ликвидация масштабного лесного пожара с помощью авиации ГСЧС.
На Закарпатье бушует масштабный лесной пожар: к тушению привлекли авиацию, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Мукачевском районе Закарпатской области продолжается масштабный лесной пожар, который до сих пор не удалось локализовать. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Возгорание произошло 5 мая около 15:27 в урочище Килица возле поселка Воловец. Загорелась лесная подстилка, огонь быстро распространился на значительную площадь.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 6 мая спасатели и лесники продолжают тушить пожар на территории Свалявского надлесничества. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров.

К ликвидации пожара привлечены 352 человека и 48 единиц техники, а также авиация ГСЧС — работает самолет.

Задействованы 96 спасателей и 22 единицы техники. На помощь также прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей, которые вместе привлекли еще 59 спасателей и 14 единиц техники.

Кроме того, к тушению пожара привлечены 143 работника Карпатского филиала ГП «Леса Украины» и 10 единиц техники. Также помогают 43 местных жителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС Закарпатье пожар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство обнародовало график большой приватизации: в продаже Ocean Plaza и «Украгролизинг»

Большая приватизация 2026: стратегии, санкционные активы и инвестиционные планы.

Мужчина за границей, проживавший в Румынии, получил штраф за неявку в ТЦК — что решил суд

Апелляционный суд отменил штраф за неявку в ТЦК, установив, что повестка не была надлежащим образом вручена истцу.

Регуляторы возглавляют рейтинг зарплат в госсекторе — кто формирует ТОП-5 по уровню оклада

Несмотря на рост зарплат, в государственном секторе наблюдается кадровый дефицит.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Границы квалификации: диверсия, преступные приказы и необходимая оборона в обзоре ВС

От поджогов на железной дороге до ответственности оккупантов за выполнение приказа: мартовский обзор практики КУС ВС демонстрирует подход к преступлениям против нацбезопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]