На Закарпатье бушует масштабный лесной пожар: к тушению привлекли авиацию, фото

На Закарпатье продолжается ликвидация масштабного лесного пожара с помощью авиации ГСЧС.

В Мукачевском районе Закарпатской области продолжается масштабный лесной пожар, который до сих пор не удалось локализовать. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Возгорание произошло 5 мая около 15:27 в урочище Килица возле поселка Воловец. Загорелась лесная подстилка, огонь быстро распространился на значительную площадь.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 6 мая спасатели и лесники продолжают тушить пожар на территории Свалявского надлесничества. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров.

К ликвидации пожара привлечены 352 человека и 48 единиц техники, а также авиация ГСЧС — работает самолет.

Задействованы 96 спасателей и 22 единицы техники. На помощь также прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей, которые вместе привлекли еще 59 спасателей и 14 единиц техники.

Кроме того, к тушению пожара привлечены 143 работника Карпатского филиала ГП «Леса Украины» и 10 единиц техники. Также помогают 43 местных жителя.

