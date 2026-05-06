Андрея Савича избрали председателем Любешовского райсуда Волынской области

Нового председателя суда определили по результатам тайного голосования.

В Любешовском районном суде Волынской области состоялось собрание судей, во время которого избрали председателя суда.

По итогам тайного голосования на административную должность председателя Любешовского районного суда Волынской области единогласно избран судья Андрей Савич. Он будет занимать должность в течение трех лет.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.

