Андрія Савича обрано головою Любешівського райсуду Волинської області

13:53, 6 травня 2026
Нового голову суду визначили за результатами таємного голосування.
Фото: lbs.vl.court.gov.ua
У Любешівському районному суді Волинської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду.

За підсумками таємного голосування на адміністративну посаду голови Любешівського районного суду Волинської області одноголосно обрано суддю Андрія Савича. Він обійматиме посаду протягом трьох років.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

