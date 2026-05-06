Во Львовский апелляционный суд претендуют 55 кандидатов: ВККС объявила новые результаты

Еще трое кандидатов успешно прошли квалификационное оценивание для работы в апелляционной инстанции.

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.

Так, по результатам квалификационного оценивания:

Навроцкая Юлия Вячеславовна — 695,63 балла (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Бучинский Андрей Богданович — 687,63 (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Кушнир Богдана Богдановна — 709,96 (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде).

Как известно, 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 35 кандидатами: 21 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 6 — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Фото: ВККС

