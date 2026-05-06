  1. Суд инфо

Во Львовский апелляционный суд претендуют 55 кандидатов: ВККС объявила новые результаты

14:29, 6 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Еще трое кандидатов успешно прошли квалификационное оценивание для работы в апелляционной инстанции.
Во Львовский апелляционный суд претендуют 55 кандидатов: ВККС объявила новые результаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, по результатам квалификационного оценивания:

Навроцкая Юлия Вячеславовна — 695,63 балла (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Бучинский Андрей Богданович — 687,63 (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Кушнир Богдана Богдановна — 709,96 (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде).

Как известно, 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 35 кандидатами: 21 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 6 — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Фото: ВККС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС Львов апелляция апелляционные суды квалификационная оценка Высшая квалификационная комиссия судей Украины конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Регуляторы возглавляют рейтинг зарплат в госсекторе — кто формирует ТОП-5 по уровню оклада

Несмотря на рост зарплат, в государственном секторе наблюдается кадровый дефицит.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Границы квалификации: диверсия, преступные приказы и необходимая оборона в обзоре ВС

От поджогов на железной дороге до ответственности оккупантов за выполнение приказа: мартовский обзор практики КУС ВС демонстрирует подход к преступлениям против нацбезопасности.

Выезд ребенка за границу 2026: перечень документов и практика ВС

Правила выезда ребёнка за границу не сводятся к формальному согласию второго родителя — решающими являются обстоятельства и надлежащие документы.

В Украине планируют выдавать водительские права с 15 лет: что готовит новая реформа правительства

Реформа не только внедряет европейские категории транспортных средств, но и меняет взаимодействие водителя с сервисными центрами МВД.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]