Во Львовский апелляционный суд претендуют 55 кандидатов: ВККС объявила новые результаты
Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.
Так, по результатам квалификационного оценивания:
Навроцкая Юлия Вячеславовна — 695,63 балла (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Бучинский Андрей Богданович — 687,63 (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Кушнир Богдана Богдановна — 709,96 (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде).
Как известно, 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.
Всего проведены собеседования с 35 кандидатами: 21 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 6 — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.
Фото: ВККС
