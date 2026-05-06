До Львівського апеляційного суду претендують 55 кандидатів: ВККС оголосила нові результати

14:29, 6 травня 2026
Ще троє кандидатів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання для роботи в апеляційній інстанції.
Фото: ВККС
Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

Так, за результатами кваліфікаційного оцінювання:

Навроцька Юлія Вячеславівна - 695,63 бала (підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Бучинський Андрій Богданович - 687,63 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Кушнір Богдана Богданівна - 709,96 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді).

Як відомо, 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 35 кандидатами: 21 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 6 – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

