Конкурс в Харьковский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 5 мая Комиссией приняты следующие решения:

Олейник Александр Александрович — 685,1 — Получена информация, которая должна быть оценена при установлении соответствия кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности. Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Печеный Олег Петрович — Рассмотрение вопроса отложено на 29 мая 2026 года на 9:30.

Слуцкая Татьяна Ивановна — 725,2 — Подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Леонова Татьяна Александровна — 677,8 — Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 19 кандидатами в Харьковский апелляционный суд: 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 2 кандидатов проведение квалификационного оценивания приостановлено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.