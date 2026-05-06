Конкурс в Харьковский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

15:21, 6 мая 2026
ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 5 мая Комиссией приняты следующие решения:

Олейник Александр Александрович — 685,1 — Получена информация, которая должна быть оценена при установлении соответствия кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности. Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Печеный Олег Петрович — Рассмотрение вопроса отложено на 29 мая 2026 года на 9:30.

Слуцкая Татьяна Ивановна — 725,2 — Подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Леонова Татьяна Александровна — 677,8 — Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Всего проведены собеседования с 19 кандидатами в Харьковский апелляционный суд: 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 2 кандидатов проведение квалификационного оценивания приостановлено.

