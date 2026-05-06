Конкурс до Харківського апеляційного суду: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 5 травня Комісією ухвалено такі рішення:

Олійник Олександр Олександрович - 685,1 - Отримана інформація, яка має бути оцінена під час встановлення відповідності кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Печений Олег Петрович - Відкладено розгляд питання на 29 травня 2026 року о 9:30

Слуцька Тетяна Іванівна - 725,2 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Леонова Тетяна Олександрівна - 677,8 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 19 кандидатами до Харківського апеляційного суду: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 7 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 2 кандидатів зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.