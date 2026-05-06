  1. Суд инфо

ВСП временно отстранил судью Александра Пелыха, которого разоблачили на получении «конфеток»

13:37, 6 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судью разоблачили при получении 1300 долларов взятки, которую он завуалированно называл «конфетками».
ВСП временно отстранил судью Александра Пелыха, которого разоблачили на получении «конфеток»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия временно отстранил судью Старобельского районного суда Луганской области Александра Пелыха, который командирован в Воловецкий районный суд Закарпатской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Судья временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 6 мая 2026 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 6 мая 2026 года, судья Старобельского районного суда Луганской области Пелых Александр Александрович (командирован в Воловецкий районный суд Закарпатской области) отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия Высшим советом правосудия решения о его увольнении с должности. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, судья обратился к директору частного предприятия с просьбой предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду в обмен на снятие ареста и возврат предприятию на ответственное хранение имущества — 20 кубометров лесоматериалов. Правоохранители разоблачили его при получении 1300 долларов США неправомерной выгоды, которую он завуалированно называл «конфетками».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья дисциплинарная палата ВСП ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Регуляторы возглавляют рейтинг зарплат в госсекторе — кто формирует ТОП-5 по уровню оклада

Несмотря на рост зарплат, в государственном секторе наблюдается кадровый дефицит.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Границы квалификации: диверсия, преступные приказы и необходимая оборона в обзоре ВС

От поджогов на железной дороге до ответственности оккупантов за выполнение приказа: мартовский обзор практики КУС ВС демонстрирует подход к преступлениям против нацбезопасности.

Выезд ребенка за границу 2026: перечень документов и практика ВС

Правила выезда ребёнка за границу не сводятся к формальному согласию второго родителя — решающими являются обстоятельства и надлежащие документы.

В Украине планируют выдавать водительские права с 15 лет: что готовит новая реформа правительства

Реформа не только внедряет европейские категории транспортных средств, но и меняет взаимодействие водителя с сервисными центрами МВД.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]