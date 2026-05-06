ВСП временно отстранил судью Александра Пелыха, которого разоблачили на получении «конфеток»

Высший совет правосудия временно отстранил судью Старобельского районного суда Луганской области Александра Пелыха, который командирован в Воловецкий районный суд Закарпатской области.

Судья временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 6 мая 2026 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 6 мая 2026 года, судья Старобельского районного суда Луганской области Пелых Александр Александрович (командирован в Воловецкий районный суд Закарпатской области) отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия Высшим советом правосудия решения о его увольнении с должности. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, судья обратился к директору частного предприятия с просьбой предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду в обмен на снятие ареста и возврат предприятию на ответственное хранение имущества — 20 кубометров лесоматериалов. Правоохранители разоблачили его при получении 1300 долларов США неправомерной выгоды, которую он завуалированно называл «конфетками».