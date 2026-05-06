ВРП тимчасово відсторонила суддю Олександра Пелиха, якого викрили на отриманні «конфеток»

Суддю викрили під час отримання 1300 доларів хабаря, який він завуальовано називав «конфетками».

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Старобільського районного суду Луганської області Олександра Пелиха, який відряджений до Воловецького районного суду Закарпатської області.

Суддю тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 6 травня 2026 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 6 травня 2026 року, суддю Старобільського районного суду Луганської області Пелиха Олександра Олександровича (відряджений до Воловецького районного суду Закарпатської області) відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суддя звернувся до директора приватного товариства з проханням надати йому та третім особам неправомірну вигоду в обмін на скасування арешту та повернення підприємству на відповідальне зберігання майна — 20 кубометрів лісоматеріалів. Правоохоронці викрили його під час отримання 1300 доларів США неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав «конфетками».

