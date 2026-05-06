Суд встал на сторону Анджелины Джоли: Брэду Питту запретили доступ к переписке

Анджелина Джоли выиграла суд у Брэда Питта по делу о французской винодельне.

Фото: tmz.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Анджелина Джоли одержала юридическую победу в суде в понедельник — и теперь стало известно, что Брэд Питт не получит доступ к 22 электронным письмам, которые он пытался получить в рамках судебной борьбы за французское поместье, пишет TMZ.

Высший суд округа Лос-Анджелес вынес решение в пользу Джоли после того, как апелляционный суд установил, что предыдущий судья ошибочно обязал актрису передать Питту 22 электронных письма в рамках их судебного спора относительно винодельни в декабре 2025 года. Дело вернули в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.

Теперь суд нижестоящей инстанции решил, что хотя не все эти письма были напрямую отправлены между адвокатом и клиентом, они все равно касались юридической стратегии, а потому являются привилегированными. Это означает, что сторона Брэда Питта не получит к ним доступ во время процедуры раскрытия доказательств.

Мнения сторон

Адвокат Джоли заявил: «Это важная победа для госпожи Джоли. Решение показывает, что господин Питт полностью перешел границы, когда пытался получить доступ к явно привилегированным документам. Напомним, изначально он требовал 126 привилегированных документов, затем сократил требования до 22, а теперь не получит ничего. Это часть модели поведения господина Питта — стремление контролировать все, что касается Анджелины, включая ее общение с собственными адвокатами. Мы очень довольны тем, что и апелляционный суд, и суд первой инстанции в итоге это остановили».

Джоли также требовала почти 34 тысячи долларов санкций против стороны Питта за попытку заставить ее передать электронные письма через судебное ходатайство. Судья отклонил эту просьбу.

Источник, близкий к Брэду Питту, сообщил TMZ, что ранее было принято много решений не в пользу Джоли, поэтому ее стороне не стоит праздновать «возможное временное решение, которое позволяет скрыть от суда информацию о ее настоящих намерениях».

В чем спор Брэда Питта и Анджелины Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли уже много лет судятся из-за французской винодельни Château Miraval. Питт обвиняет Джоли в том, что она продала свою долю винодельни российскому олигарху без предварительного согласования с ним. Джоли же утверждает, что не сделала ничего неправомерного, продав свою долю после провала переговоров с Питтом.

Недавно Питт также подал ходатайство, чтобы не позволить Джоли перенести дату судебного разбирательства, заявив суду, что из-за затягивания процесса его лишили возможности «спокойно пользоваться» французской винодельней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.