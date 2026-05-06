  1. У світі

Суд став на бік Анджеліни Джолі: Бреду Пітту заборонили доступ до листування

14:55, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Анджеліна Джолі виграла суд у Бреда Пітта у справі про французьку виноробню.
Суд став на бік Анджеліни Джолі: Бреду Пітту заборонили доступ до листування
Фото: tmz.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Анджеліна Джолі здобула юридичну перемогу в суді у понеділок — і тепер стало відомо, що Бред Пітт не отримає доступ до 22 електронних листів, які він намагався отримати у рамках судової боротьби за французький маєток, пише TMZ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вищий суд округу Лос-Анджелес ухвалив рішення на користь Джолі після того, як апеляційний суд встановив, що попередній суддя помилково зобов’язав акторку передати Пітту 22 електронні листи у межах їхнього судового спору щодо виноробні у грудні 2025 року. Справу повернули до нижчої інстанції для повторного розгляду.

Тепер суд нижчої інстанції вирішив, що хоча не всі ці листи були безпосередньо надіслані між адвокатом і клієнтом, вони все одно стосувалися юридичної стратегії, а тому є привілейованими. Це означає, що сторона Бреда Пітта не отримає до них доступ під час процедури розкриття доказів.

Думки сторін

Адвокат Джолі заявив: «Це важлива перемога для пані Джолі. Рішення показує, що пан Пітт повністю перейшов межі, коли намагався отримати доступ до очевидно привілейованих документів. Нагадаємо, спочатку він вимагав 126 привілейованих документів, потім скоротив вимоги до 22, а тепер не отримає нічого. Це частина моделі поведінки пана Пітта — прагнення контролювати все, що стосується Анджеліни, включно з її спілкуванням із власними адвокатами. Ми дуже задоволені тим, що і апеляційний суд, і суд першої інстанції зрештою це зупинили».

Джолі також вимагала майже 34 тисячі доларів санкцій проти сторони Пітта за спробу змусити її передати електронні листи через судове клопотання. Суддя відхилив це прохання.

Джерело, близьке до Бреда Пітта, повідомило TMZ, що раніше було ухвалено багато рішень не на користь Джолі, тому її стороні не варто святкувати «можливе тимчасове рішення, яке дозволяє приховати від суду інформацію про її справжні наміри».

У чому спір Бреда Пітта та Анджеліни Джолі

Бред Пітт та Анджеліна Джолі вже багато років судяться через французьку виноробню Château Miraval. Пітт звинувачує Джолі в тому, що вона продала свою частку виноробні російському олігарху без попереднього погодження з ним. Джолі ж стверджує, що не зробила нічого неправомірного, продавши свою частку після провалу переговорів із Піттом.

Нещодавно Пітт також подав клопотання, щоб не дозволити Джолі перенести дату судового розгляду, заявивши суду, що через затягування процесу його позбавили можливості «спокійно користуватися» французькою виноробнею.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чоловік за кордоном, який проживав у Румунії, отримав штраф за неявку до ТЦК — що вирішив суд

Апеляційний суд скасував штраф за неявку до ТЦК, встановивши, що повістка не була належним чином вручена позивачу.

Регулятори очолюють рейтинг зарплат у держсекторі — хто формує ТОП-5 за рівнем окладу

Попри зростання зарплат, у державному секторі спостерігається кадровий дефіцит.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Межі кваліфікації: диверсія, злочинні накази та необхідна оборона в огляді ВС

Від підпалів на залізниці до відповідальності окупантів за виконання наказу: березневий огляд практики ККС ВС демонструє підхід до злочинів проти нацбезпеки.

Виїзд дитини за кордон 2026: перелік документів та практика ВС

Правила виїзду дитини за кордон не зводяться до формальної згоди другого з батьків — вирішальними є обставини та належні документи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]