Суд став на бік Анджеліни Джолі: Бреду Пітту заборонили доступ до листування

Анджеліна Джолі виграла суд у Бреда Пітта у справі про французьку виноробню.

Анджеліна Джолі здобула юридичну перемогу в суді у понеділок — і тепер стало відомо, що Бред Пітт не отримає доступ до 22 електронних листів, які він намагався отримати у рамках судової боротьби за французький маєток, пише TMZ.

Вищий суд округу Лос-Анджелес ухвалив рішення на користь Джолі після того, як апеляційний суд встановив, що попередній суддя помилково зобов’язав акторку передати Пітту 22 електронні листи у межах їхнього судового спору щодо виноробні у грудні 2025 року. Справу повернули до нижчої інстанції для повторного розгляду.

Тепер суд нижчої інстанції вирішив, що хоча не всі ці листи були безпосередньо надіслані між адвокатом і клієнтом, вони все одно стосувалися юридичної стратегії, а тому є привілейованими. Це означає, що сторона Бреда Пітта не отримає до них доступ під час процедури розкриття доказів.

Думки сторін

Адвокат Джолі заявив: «Це важлива перемога для пані Джолі. Рішення показує, що пан Пітт повністю перейшов межі, коли намагався отримати доступ до очевидно привілейованих документів. Нагадаємо, спочатку він вимагав 126 привілейованих документів, потім скоротив вимоги до 22, а тепер не отримає нічого. Це частина моделі поведінки пана Пітта — прагнення контролювати все, що стосується Анджеліни, включно з її спілкуванням із власними адвокатами. Ми дуже задоволені тим, що і апеляційний суд, і суд першої інстанції зрештою це зупинили».

Джолі також вимагала майже 34 тисячі доларів санкцій проти сторони Пітта за спробу змусити її передати електронні листи через судове клопотання. Суддя відхилив це прохання.

Джерело, близьке до Бреда Пітта, повідомило TMZ, що раніше було ухвалено багато рішень не на користь Джолі, тому її стороні не варто святкувати «можливе тимчасове рішення, яке дозволяє приховати від суду інформацію про її справжні наміри».

У чому спір Бреда Пітта та Анджеліни Джолі

Бред Пітт та Анджеліна Джолі вже багато років судяться через французьку виноробню Château Miraval. Пітт звинувачує Джолі в тому, що вона продала свою частку виноробні російському олігарху без попереднього погодження з ним. Джолі ж стверджує, що не зробила нічого неправомірного, продавши свою частку після провалу переговорів із Піттом.

Нещодавно Пітт також подав клопотання, щоб не дозволити Джолі перенести дату судового розгляду, заявивши суду, що через затягування процесу його позбавили можливості «спокійно користуватися» французькою виноробнею.

