В Верховном Суде назвали главные риски использования искусственного интеллекта в судопроизводстве

Внедрение технологий искусственного интеллекта в работу судов требует четких правовых границ и постоянного человеческого контроля. В то же время такие инструменты могут существенно повысить эффективность судопроизводства, если их применять в соответствии с принципами верховенства права, независимости суда и защиты прав человека. Об этом заявил судья Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич во время международной научно-практической конференции.

Он отметил, что в современном мире технологии искусственного интеллекта широко применяются в различных сферах человеческой деятельности, и судопроизводство не является исключением. В то же время использование этих технологий в правоприменении обусловливает необходимость определения четких границ и способов их применения, поскольку это создает соответствующие вызовы как для судебной системы, так и для участников судебных процессов.

Судья акцентировал, что ориентиром для национальной судебной системы в вопросе использования технологий искусственного интеллекта являются международные стандарты, в частности документы Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ) и Консультативного совета европейских судей (КСЕС). Он обратил внимание на положения Европейской этической хартии об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и их среде, согласно которой применение таких технологий должно осуществляться с соблюдением основных прав человека, принципов недискриминации, качества и безопасности, прозрачности, беспристрастности и контроля пользователя.

Виталий Уркевич остановился и на Руководящих принципах CEPEJ по использованию генеративного искусственного интеллекта в судах (2025), которые предусматривают практические подходы к его безопасному внедрению. По словам судьи, генеративный искусственный интеллект может применяться для управления делами, обработки документов, предоставления информационных услуг и подготовки стандартных материалов. В то же время при его использовании в процессах исследования и толкования фактов и права, а также применения норм права к конкретным обстоятельствам дела необходимо обеспечить соблюдение принципов правовой определенности, независимости суда, прозрачности и эффективного человеческого контроля.

Также в выступлении шла речь о подходах КСЕС, изложенных в Заключении № 26 (2023), согласно которым применение ассистивных (вспомогательных) технологий в судопроизводстве должно осуществляться с целью поддержки «человеческого» правосудия, повышения точности судебных решений, эффективности и оперативности их принятия, а также укрепления независимости и беспристрастности судебной власти.

Говоря о национальной практике, судья подчеркнул, что в Верховном Суде разработано и утверждено Положение об использовании технологий искусственного интеллекта работниками Аппарата Верховного Суда. Документ определяет общие основы их применения и предусматривает, что искусственный интеллект является вспомогательным инструментом и не может заменить профессиональное суждение, критическое мышление и правовую оценку человека, а также не должен влиять на независимость и беспристрастность судей.

Положением, в частности, установлены ограничения относительно использования технологий искусственного интеллекта, касающиеся запрета их применения для обработки информации с ограниченным доступом, прогнозирования судебных решений по конкретным делам, автоматического создания процессуальных документов, анализа поведения работников, а также обработки материалов, содержащих персональные данные. В то же время определены направления, в которых использование таких технологий является допустимым: обобщение судебной практики, анализ судебных решений, подготовка аналитических материалов, автоматизация рабочих процессов, информационная деятельность суда, создание чат-ботов, перевод документов и обеспечение профессионального развития и др.

В качестве примера практического применения технологий искусственного интеллекта в деятельности ВС Виталий Уркевич привел Базу правовых позиций Верховного Суда, которая является интеллектуальной системой поиска правовых выводов с использованием современных технологий подбора релевантной судебной практики.