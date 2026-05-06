Обвиняемый не может требовать замены бесплатного адвоката без обоснованных причин — Верховный Суд

Лицо, получающее бесплатную вторичную правовую помощь, не может по собственному усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам при отсутствии обоснованных оснований для этого.

Фото: Общественное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд указал, что лицо, получающее бесплатную вторичную правовую помощь, не может по собственному усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам при отсутствии обоснованных оснований для этого.

По делу №128/951/21 суды первой и апелляционной инстанций признали обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 187 УК Украины. В кассационной жалобе осужденный заявил, что апелляционный суд якобы нарушил его право на защиту, поскольку безосновательно не удовлетворил его ходатайство о привлечении другого защитника.

Решение Верховного Суда

Коллегия судей КУС оставила без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Суд отметил, что из материалов производства усматривается, что обвиняемый во время судебного рассмотрения в апелляционном порядке заявил устное ходатайство о замене защитника, назначенного на основании поручения, мотивируя это тем, что адвокат лишь номинально выполняла свои функции защитника, а потому он отказывается от нее и просит апелляционный суд назначить другого защитника для предоставления бесплатной правовой помощи.

При этом обвиняемый указал, что его близкие родственники намерены заключить договор о правовой помощи с другим адвокатом. На вопрос председательствующей судьи апелляционного суда относительно оснований отказа от защитника обвиняемый не привел никаких аргументов относительно ненадлежащего обеспечения его защиты адвокатом.

Апелляционный суд предоставил обвиняемому возможность и время для заключения договора о правовой помощи с другим защитником для участия в этом уголовном производстве. Однако впоследствии в судебном заседании апелляционного суда обвиняемый не предоставил суду информацию о наличии заключенного соглашения с другим адвокатом, который действовал бы в его интересах во время рассмотрения производства в апелляционном суде. Учитывая указанное, постановлением суда апелляционной инстанции было отказано в удовлетворении указанного ходатайства обвиняемого.

Кроме того, суд апелляционной инстанции в постановлении обратил внимание на положения ч. 1 ст. 13 Закона «О бесплатной правовой помощи», которыми предусмотрено, что бесплатная вторичная правовая помощь — это вид государственной гарантии, заключающийся в создании равных возможностей для доступа к правосудию. Во время реализации этой государственной гарантии лицо лишено возможности свободно выбирать себе защитника, поскольку на основании ст. 49 УПК защитник такому лицу назначается постановлением следователя/прокурора или постановлением судьи либо суда. Поэтому лицо, получающее бесплатную вторичную правовую помощь, не может по собственному усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам при отсутствии обоснованных оснований для этого.

Коллегия судей КУС согласилась с такими выводами апелляционного суда. При этом доводы кассационной жалобы о том, что обвиняемый просил заменить защитника по причине несогласованной правовой позиции стороны защиты, являются необоснованными, поскольку из содержания материалов уголовного производства, а именно звукозаписи судебных заседаний в апелляционном суде, содержания ходатайства осужденного, объяснений адвоката о том, что ей неизвестны причины ее замены обвиняемым, не усматривается, что заменить защитника по назначению обвиняемый просил именно по таким основаниям.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 19 марта 2026 года по делу № 128/951/21 (производство № 51-1570км25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.