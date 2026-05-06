Отчим хотел оформить содержание четырех детей для получения помощи за границей — биологические отцы оспорили это в суде

Четверо детей по делу имеют трех биологических родителей — все они оспорили решение об их содержании отчимом.

Черновицкий апелляционный суд пришел к выводу, что установление факта содержания детей отчимом не может рассматриваться в порядке отдельного производства, если это влияет на права и обязанности биологических родителей. В таком случае между сторонами возникает спор о праве, который должен решаться исключительно в исковом производстве.

Суд отменил решение местного суда, который ранее установил факт проживания мужчины и женщины одной семьей без брака и признал, что четверо детей находятся на содержании заявителя. Апелляционная инстанция подчеркнула: вопрос содержания детей лицом, которое не является их биологическим отцом, непосредственно касается родительских прав других лиц и требует рассмотрения с участием всех заинтересованных сторон и органа опеки и попечительства.

Обстоятельства дела № 725/5787/25

Мужчина обратился в суд с заявлением об установлении фактов проживания одной семьей без регистрации брака и признания нахождения на его содержании четырех детей. Указывал, что с 2023 года проживает с женщиной одной семьей, как муж и жена, ведет с ней общее хозяйство, имеет общий бюджет, вместе воспитывают четырех несовершеннолетних детей. Целью обращения указал получение льгот и помощи в рамках программы защиты детей, действующей на территории иностранного государства.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление, признал доказанным факт проживания одной семьей, как мужчины и женщины, без регистрации брака с 2016 года по настоящее время и подтвердил, что четверо детей находятся на содержании заявителя.

На это решение в Черновицкий апелляционный суд поступили три апелляционные жалобы. Свое несогласие с установленным фактом нахождения детей на содержании заявителя выразили другие из биологических родителей детей, в отношении которых было принято решение о содержании их заявителем.

Одна из апеллянтов — бывшая жена заявителя, мать общего с ним сына, отметила, что ребенок проживает с ней, поэтому принятое решение может иметь для нее, как матери ребенка, негативные последствия.

Двое других — бывшие мужья женщины, с которой в настоящее время проживает заявитель, являются отцами ее дочерей. Они также обратили внимание суда на то, что принятое решение непосредственно касается их прав и обязанностей, а установление факта содержания их детей отчимом влияет на объем обязанности по содержанию и реализации ими родительских прав.

Апеллянты подчеркнули наличие материально-правового спора, который мог быть разрешен исключительно в исковом производстве. Просили решение суда первой инстанции в части установления факта нахождения их детей на содержании заявителя отменить и оставить заявление без рассмотрения.

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы в полном объеме.

Выводы апелляционного суда

В соответствии с нормами действующего законодательства, существует два порядка установления фактов, имеющих юридическое значение: внесудебный и судебный, которые по своему содержанию являются взаимоисключающими.

В порядке отдельного производства рассматриваются дела об установлении фактов, в частности если согласно закону такие факты порождают юридические последствия, то есть от них зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан; установление факта не связывается с последующим разрешением спора о праве. Юридические факты могут быть установлены для защиты, возникновения, изменения или прекращения личных или имущественных прав самого заявителя, при условии, что они не касаются прав или законных интересов других лиц.

В данном деле заявитель обратился в суд с заявлением об установлении двух фактов — совместного проживания одной семьей мужчины и женщины без брака и нахождения на его содержании четырех детей до 18 лет.

Что касается совместного проживания — мужчина указал, что проживает с женщиной, с которой фактически выполняет права и обязанности супругов, с 2023 года.

В то же время, на основании материалов дела, апелляционный суд установил, что расторжение их предыдущих браков произошло с месячным интервалом согласно решениям судов, вступившим в законную силу в июне и июле 2023 года.

Вместо этого суд первой инстанции, вопреки нормам семейного права, в частности принципам единобрачия и запрету заключения брака с лицом, которое уже состоит в другом зарегистрированном браке, установил факт совместного проживания сторон с 2016 года, не учтя, что в этот период они состояли в законных браках с другими лицами.

При таких обстоятельствах Черновицкий апелляционный суд признал вывод суда первой инстанции в части доказанности факта проживания одной семьей без регистрации брака ошибочным.

Что касается содержания детей, заявитель просил установить факт воспитания и содержания им двух детей его партнерши и двух собственных детей от предыдущих браков.

Принимая решение, коллегия судей Черновицкого апелляционного суда исходила из положений Семейного кодекса Украины, в частности статей 15, 141, 268, которыми предусмотрено, что семейные обязанности тесно связаны с личностью и не могут быть переложены на другое лицо, расторжение брака и раздельное проживание не влияют на объем родительских прав и не освобождают от обязанностей в отношении ребенка, а отчим может содержать пасынка только при условии отсутствия у ребенка отца или невозможности получения от него содержания по уважительным причинам.

Уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка является самостоятельным основанием для лишения родительских прав и взыскания алиментов по решению суда (статьи 164, 180 СК Украины). Следовательно, с наступлением определенных юридических фактов, подтверждаемых соответствующими актами, объем родительских прав может ограничиваться или прекращаться.

С учетом изложенного, для подтверждения содержания ребенка отчимом необходимо существование обстоятельств, на основании которых объем прав биологического отца ограничивается или прекращается.

Также при принятии решения апелляционный суд применил выводы Верховного Суда, в частности позицию, изложенную в постановлении от 31 октября 2025 года по делу № 295/8334/24 (производство №61-8677св25), согласно которой доказывание факта нахождения на содержании детей связано с наступлением обстоятельств, при которых их родной отец не выполняет своих родительских обязанностей в отношении детей, касается изменения объема семейных прав или невыполнения одним из родителей родительских обязанностей и безусловно влияет на права и интересы самих детей, а также влечет соответствующие правовые последствия, определенные законом. Факт нахождения на содержании детей лицом, которое не является их отцом, не может устанавливаться в бесспорном порядке или с согласия только матери детей, либо на основании судебного решения, принятого по правилам отдельного производства, поскольку в таком вопросе всегда будет существовать угроза нарушения принципа соблюдения наилучших интересов детей.

С учетом закрепленного в семейном законодательстве принципа неотчуждаемости семейных обязанностей, невозможности отказа от них, в том числе от обязанностей по воспитанию детей, требования, заявленные заявителем в данном деле в порядке отдельного производства, не могут выясняться безотносительно к действиям второго из родителей и могут разрешаться в рамках соответствующего спора о праве между родителями детей в исковом производстве.

«Суд первой инстанции не учел, что в данном конкретном деле факт проживания одной семьей, а также нахождения детей на содержании не биологического отца, а отчима, и так же биологического отца, без участия матери, не может устанавливаться в бесспорном порядке по правилам отдельного производства, поскольку такой вопрос всегда связан с оценкой надлежащего выполнения или невыполнения биологическими родителями своих родительских обязанностей и безусловно влияет на права и законные интересы ребенка. Следовательно, в деле имеется спор о праве, а именно спор относительно участия биологических родителей в материальном обеспечении ребенка и/или уклонения от такого обеспечения, который в соответствии с законом подлежит рассмотрению в порядке искового производства с обязательным привлечением органа опеки и попечительства (ч. 4, 5 ст. 19 СК Украины)», — констатировал апелляционный суд.

Кроме того, коллегия судей признала установление факта без цели приобретения имущественных или иных прав беспредметным — неуказание цели (юридического значения) относительно установления факта проживания одной семьей является основанием для оставления заявления без рассмотрения.

Апелляционный суд также обратил внимание на нарушение прав лиц, не привлеченных к делу, отметив, что суд первой инстанции решил вопрос о правах и обязанностях биологических родителей без их участия в деле, что в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 376 ГПК Украины является обязательным основанием для отмены решения.

Отменяя решение местного суда, Черновицкий апелляционный суд разъяснил заявителю его право обратиться в суд с иском в порядке искового производства с обязательным привлечением органа опеки и попечительства в соответствии со ст. 19 СК Украины.

