  1. В Украине

Несовершеннолетние и суд: в каких случаях дети могут лично подавать иски

22:30, 9 мая 2026
При каких условиях лицо приобретает полную гражданскую процессуальную дееспособность, какие права и обязанности имеют участники дела и когда суд может привлечь законного представителя — объяснили в Министерстве юстиции.
Подать заявление в суд могут лица, обладающие гражданской процессуальной дееспособностью, то есть имеющие право самостоятельно реализовывать процессуальные права и выполнять обязанности участника судебного процесса. Как правило, таким лицом является гражданин, достигший совершеннолетия, напоминает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Вместе с тем лица в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждане с ограниченной гражданской дееспособностью могут лично участвовать в судебном процессе по делам, возникающим из правоотношений, участниками которых они являются. При этом суд вправе привлечь к участию в деле законного представителя, если это необходимо для надлежащей защиты прав и интересов несовершеннолетнего либо лица с ограниченной дееспособностью.

Как приобрести полную гражданскую процессуальную дееспособность?

Несовершеннолетние могут стать самостоятельными участниками судебного процесса, пользоваться своими правами и выполнять обязанности. Полную гражданскую процессуальную дееспособность несовершеннолетнее лицо приобретает в случае регистрации брака. Его расторжение или признание недействительным до достижения совершеннолетия не является основанием для лишения дееспособности.

Также в суд за защитой своих прав могут обращаться 16-летние (а также старше) дети, которые работают по трудовому договору либо записаны матерью/отцом своего ребенка. Полную гражданскую дееспособность приобретают и те, кто намерен заниматься предпринимательской деятельностью и, достигнув 16 лет, получил для этого разрешение от родителей, попечителей или органа опеки и попечительства. В случае прекращения трудовой деятельности объем приобретенной дееспособности сохраняется.

Какие права и обязанности имеют участники судебного процесса?

В ходе установления истины все участники судебного заседания должны соблюдать определенные правила поведения, поскольку именно это помогает сохранять баланс между свободой действий и требованиями правопорядка.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом участники дела имеют право:

  • знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, копии, получать копии судебных решений;
  • подавать доказательства; участвовать в судебных заседаниях, если иное не предусмотрено законом; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам дела, а также свидетелям, экспертам, специалистам;
  • подавать заявления и ходатайства, предоставлять объяснения суду, приводить свои доводы и соображения по вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, а также возражения против заявлений, ходатайств, доводов и соображений других лиц;
  • знакомиться с протоколом судебного заседания, записью фиксации судебного заседания техническими средствами, делать с них копии, подавать письменные замечания относительно их неправильности или неполноты;
  • обжаловать судебные решения в предусмотренных законом случаях;
  • пользоваться другими предусмотренными законом процессуальными правами.

Вместе с тем участники также обязаны:

  • содействовать своевременному, всестороннему, полному и объективному установлению всех обстоятельств дела;
  • являться в судебное заседание по вызову суда, если их явка признана судом обязательной;
  • подавать все имеющиеся у них доказательства в порядке и сроки, установленные законом или судом, не скрывать доказательства;
  • предоставлять суду полные и достоверные объяснения по вопросам, поставленным судом, а также участниками дела в судебном заседании;
  • выполнять процессуальные действия в сроки, установленные законом или судом, и т.д.

Таким образом, украинское законодательство формирует целостную и одновременно гибкую систему, которая позволяет детям не только заявлять о своих правах, но и реально влиять на их защиту в суде. Механизм приобретения полной гражданской процессуальной дееспособности открывает для молодежи путь к самостоятельному участию в судебном процессе.

Судебно-юридическая газета

