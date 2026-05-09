Опасный пластик для пищи — как проверить маркировку на посуде

Некоторые виды пластиковой посуды не подходят для горячей пищи, микроволновки или замораживания — как это проверить.

Пластиковая посуда стала неотъемлемой частью повседневной жизни, однако неправильное ее использование может представлять угрозу для здоровья. В Госпродпотребслужбе напомнили, на какую маркировку стоит обращать внимание и какой пластик нельзя использовать для пищи.

Пластиковую посуду разделяют на одноразовую и многоразовую, а также по типу материала. Определить ее безопасность помогает специальная маркировка — цифра в треугольнике на упаковке или изделии.

В частности:

PET (1) рекомендуют только для одноразового использования;

HDPE (2) считают безопасным для пищевых продуктов;

PP (5) подходит для горячих блюд и выдерживает нагревание;

PS (6) можно использовать только для холодной пищи.

В то же время пластиковых изделий с маркировкой PVC (3) и OTHER (7) советуют избегать при контакте с пищевыми продуктами.

Одной из самых распространенных ошибок является повторное использование одноразовой посуды. Бутылки и контейнеры со временем могут выделять вредные вещества, особенно под воздействием тепла, солнечного света или при длительном хранении пищи.

Также специалисты советуют обращать внимание на специальные обозначения:

не все пластиковые пакеты пригодны для замораживания;

безопасная для пищевых продуктов посуда имеет знак «бокал и вилка»;

для использования в микроволновой печи подходит только специально маркированный пластик.

При правильном использовании пластиковая посуда является безопасной и удобной. Однако пренебрежение рекомендациями может привести к рискам для здоровья.

В то же время в учебных заведениях запрещено использовать многоразовую пластиковую посуду.

