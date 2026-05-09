  1. В Украине

Опасный пластик для пищи — как проверить маркировку на посуде

07:00, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Некоторые виды пластиковой посуды не подходят для горячей пищи, микроволновки или замораживания — как это проверить.
Опасный пластик для пищи — как проверить маркировку на посуде
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пластиковая посуда стала неотъемлемой частью повседневной жизни, однако неправильное ее использование может представлять угрозу для здоровья. В Госпродпотребслужбе напомнили, на какую маркировку стоит обращать внимание и какой пластик нельзя использовать для пищи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Пластиковую посуду разделяют на одноразовую и многоразовую, а также по типу материала. Определить ее безопасность помогает специальная маркировка — цифра в треугольнике на упаковке или изделии.

В частности:

  • PET (1) рекомендуют только для одноразового использования;
  • HDPE (2) считают безопасным для пищевых продуктов;
  • PP (5) подходит для горячих блюд и выдерживает нагревание;
  • PS (6) можно использовать только для холодной пищи.

В то же время пластиковых изделий с маркировкой PVC (3) и OTHER (7) советуют избегать при контакте с пищевыми продуктами.

Одной из самых распространенных ошибок является повторное использование одноразовой посуды. Бутылки и контейнеры со временем могут выделять вредные вещества, особенно под воздействием тепла, солнечного света или при длительном хранении пищи.

Также специалисты советуют обращать внимание на специальные обозначения:

  • не все пластиковые пакеты пригодны для замораживания;
  • безопасная для пищевых продуктов посуда имеет знак «бокал и вилка»;
  • для использования в микроволновой печи подходит только специально маркированный пластик.

При правильном использовании пластиковая посуда является безопасной и удобной. Однако пренебрежение рекомендациями может привести к рискам для здоровья.

В то же время в учебных заведениях запрещено использовать многоразовую пластиковую посуду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]