Небезпечний пластик для їжі — як перевірити маркування на посуді

Деякі види пластикового посуду не підходять для гарячої їжі, мікрохвильовки чи заморожування — як це перевірити.

Пластиковий посуд став невід’ємною частиною повсякденного життя, однак неправильне його використання може становити загрозу для здоров’я. У Держпродспоживслужбі нагадали, на яке маркування варто звертати увагу та який пластик не можна використовувати для їжі.

Пластиковий посуд поділяють на одноразовий і багаторазовий, а також за типом матеріалу. Визначити його безпечність допомагає спеціальне маркування — цифра у трикутнику на упаковці або виробі.

Зокрема:

PET (1) рекомендують лише для одноразового використання;

HDPE (2) вважають безпечним для харчових продуктів;

PP (5) підходить для гарячих страв і витримує нагрівання;

PS (6) можна використовувати тільки для холодної їжі.

Водночас пластикових виробів із маркуванням PVC (3) та OTHER (7) радять уникати у контакті з продуктами харчування.

Однією з найпоширеніших помилок є повторне використання одноразового посуду. Пляшки та контейнери з часом можуть виділяти шкідливі речовини, особливо під дією тепла, сонячного світла або під час тривалого зберігання їжі.

Також фахівці радять звертати увагу на спеціальні позначки:

не всі пластикові пакети придатні для заморожування;

безпечний для харчових продуктів посуд має знак «келих і виделка»;

для використання у мікрохвильовій печі підходить лише спеціально маркований пластик.

За правильного використання пластиковий посуд є безпечним і зручним. Однак нехтування рекомендаціями може призвести до ризиків для здоров’я.

Водночас у закладах освіти заборонено використовувати багаторазовий пластиковий посуд.

