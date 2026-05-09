Помощь для ВПЛ: кто имеет право на выплаты в 2026 году

Внутренне перемещенные лица, выехавшие из прифронтовых регионов и временно не работающие, могут получить помощь на проживание при условии соответствия установленным критериям.

В ПФУ поясняют, что право на помощь имеют граждане, зарегистрированные как ВПЛ и переместившиеся либо повторно переместившиеся после 1 января 2022 года с территорий, где ведутся или велись боевые действия, либо с временно оккупированных РФ территорий.

Также помощь назначается в случаях, если жилье лица разрушено или непригодно для проживания. Сведения о таком имуществе должны быть внесены в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества либо подтверждены документально органами местного самоуправления или областной военной администрацией.

Помощь на проживание ВПЛ назначается с месяца обращения сроком на шесть месяцев. После этого выплаты автоматически продлеваются еще на полгода при условии соответствия получателя установленным критериям.

В то же время для трудоспособных лиц без инвалидности, которые не работают, действуют отдельные требования. В течение трех месяцев с момента назначения помощи они должны трудоустроиться, стать на учет в центре занятости либо начать предпринимательскую деятельность.

В случае невыполнения этих условий выплата помощи прекращается с месяца, следующего за завершением трехмесячного срока.