Допомога для ВПО: хто має право на виплати у 2026 році

07:18, 9 травня 2026
За яких умов переселенцям призначають допомогу на проживання та коли виплати можуть припинити.
Внутрішньо переміщені особи, які виїхали з прифронтових регіонів та тимчасово не працюють, можуть отримати допомогу на проживання за умови відповідності встановленим критеріям.

У ПФУ пояснюють, що право на допомогу мають громадяни, які зареєстровані як ВПО та перемістилися або повторно перемістилися після 1 січня 2022 року з територій, де ведуться або велися бойові дії, чи з тимчасово окупованих РФ територій.

Також допомога призначається у випадках, якщо житло особи зруйноване або непридатне для проживання. Відомості про таке майно мають бути внесені до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна або підтверджені документально органами місцевого самоврядування чи обласною військовою адміністрацією.

Допомога на проживання ВПО призначається з місяця звернення строком на шість місяців. Після цього виплати автоматично продовжуються ще на пів року за умови відповідності отримувача встановленим критеріям.

Водночас для працездатних осіб без інвалідності, які не працюють, діють окремі вимоги. Протягом трьох місяців із моменту призначення допомоги вони повинні працевлаштуватися, стати на облік у центрі зайнятості або розпочати підприємницьку діяльність.

У разі невиконання цих умов виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після завершення тримісячного строку.

