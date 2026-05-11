  1. В Украине

Кто и когда может получить нотариальные сведения — разъяснение Минюста

19:20, 11 мая 2026
Закон предусматривает отдельные случаи, когда раскрытие определенной информации допускается.
Фото: ukrinform.com
Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что информация, которую нотариус получает при совершении нотариального действия или обращении лица, включая данные о самом человеке, его имуществе, личных имущественных и неимущественных правах и обязанностях, составляет нотариальную тайну. Обязанность сохранять конфиденциальность возлагается не только на нотариуса и его помощника, но и на всех лиц, которым такие сведения стали известны в связи с выполнением служебных функций или профессиональной деятельности, а также на лиц, привлеченных к совершению нотариальных действий в качестве свидетелей.

Именно поэтому отказ нотариуса предоставить информацию о сделке, заключенной даже вашим мужем или женой, является полностью законным. Родственные отношения сами по себе не дают права на доступ к сведениям, охраняемым нотариальной тайной.

Сохранение конфиденциальности является одним из базовых принципов профессиональной деятельности нотариуса, а ее нарушение влечет за собой юридическую ответственность. В то же время закон предусматривает отдельные случаи, когда раскрытие определенной информации допускается. В частности, это возможно в случае:

  • внесения нотариусом данных в государственные реестры;
  • предоставления информации в рамках финансового мониторинга;
  • предоставления информации в установленном законом объеме по требованию суда, правоохранительных органов, налоговых органов, государственных или частных исполнителей, а также Министерства юстиции Украины.

Если нотариуса вызывают в суд как свидетеля, это не означает автоматического раскрытия конфиденциальных сведений. Он имеет право предоставлять информацию, содержащую нотариальную тайну, только с согласия лица, в интересах которого совершалось нотариальное действие, или по прямому законному требованию. Таким образом, даже в судебном процессе закон гарантирует защиту конфиденциальности клиента.

Справки о совершенных нотариальных действиях и копии документов, хранящихся у нотариуса, могут получать исключительно лица, по поручению или в отношении которых эти действия совершались. В случае смерти такого лица это право переходит к наследникам. Если же над имуществом безвестно отсутствующего лица или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, установлена опека, соответствующие документы может получить назначенный опекун в пределах своих полномочий.

«Таким образом, принцип сохранения нотариальной тайны является фундаментальной составляющей доверия между нотариусом и гражданами или юридическими лицами, обеспечивая правовую защищенность и конфиденциальность важной информации», — добавили в ведомстве.

минюст нотариус

