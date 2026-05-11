Евросоюз может начать переговоры о вступлении Украины уже в июне, — еврокомиссар

В ЕС заявили о готовности перейти к новому этапу евроинтеграции Украины уже этим летом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз готовится начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС уже в июне. Об этом сообщила европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос.

По ее словам, Украина и Евросоюз могут официально перейти к вступительным переговорам до конца июня. Первый переговорный кластер, как ожидается, могут открыть еще во время председательства Кипра в Совете ЕС.

Также Марта Кос заявила, что получила «позитивный сигнал» от венгерской стороны по этому вопросу. По ее словам, Будапешт демонстрирует готовность относиться ко всем странам-кандидатам на вступление в Европейский Союз «на равных».

Кроме того, она выразила надежду, что Украина уже на следующей неделе сможет получить первые выплаты в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 млрд евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.