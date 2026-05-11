Євросоюз може розпочати переговори про вступ України вже у червні, — єврокомісар

У ЄС заявили про готовність перейти до нового етапу євроінтеграції України вже цього літа.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз готується розпочати переговори з Україною щодо вступу до ЄС уже в червні. Про це повідомила європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос.

За її словами, Україна та Євросоюз можуть офіційно перейти до вступних переговорів до кінця червня. Перший переговорний кластер, як очікується, можуть відкрити ще під час головування Кіпру в Раді ЄС.

Також Марта Кос заявила, що отримала «позитивний сигнал» від угорської сторони з цього питання. За її словами, Будапешт демонструє готовність ставитися до всіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу «на рівних».

Крім того, вона висловила сподівання, що Україна вже наступного тижня зможе отримати перші виплати в межах кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.