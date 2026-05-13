В ПФУ разъяснили условия назначения пожизненной пенсии за выслугу лет для военнослужащих

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области разъяснило, кто из военнослужащих имеет право на пожизненную пенсию за выслугу лет, при каких условиях ее назначают и как определяют размер выплат.

Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

Право на пожизненную пенсию за выслугу лет имеют военнослужащие, кроме срочников, а также лица рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Речь идет о тех, кто проходил службу в:

органах внутренних дел;

Национальной полиции Украины;

Государственном бюро расследований;

Национальном антикоррупционном бюро Украины;

Службе судебной охраны;

государственной пожарной охране;

Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины;

органах и подразделениях гражданской защиты;

налоговой милиции;

Бюро экономической безопасности Украины;

Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

При каких условиях назначают пенсию

Пенсию за выслугу лет назначают после увольнения со службы.

Получить ее можно:

независимо от возраста, если на день увольнения лицо имеет 25 и более календарных лет выслуги;

после достижения 45 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба.

Как определяют размер пенсии

Для военнослужащих со стажем службы 20 лет и более пенсия составляет 50 % соответствующих сумм денежного довольствия.

Для лиц, уволенных в отставку по возрасту или по состоянию здоровья, а также отдельных категорий сотрудников полиции, Службы судебной охраны, ГБР, НАБУ и органов гражданской защиты — 55 %.

За каждый год выслуги свыше 20 лет дополнительно начисляется еще 3% денежного обеспечения.

Для лиц со страховым стажем 25 лет и более, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба, пенсия составляет 50% соответствующих сумм денежного обеспечения. За каждый полный год стажа свыше 25 лет добавляется еще 1%.

Каков максимальный размер выплат

Максимальный размер пенсии не может превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения.

В то же время для лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесенных к первой категории, пенсия может составлять 100% денежного обеспечения, а для второй категории — 95%.

