В ПФУ разъяснили условия назначения пожизненной пенсии за выслугу лет для военнослужащих
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области разъяснило, кто из военнослужащих имеет право на пожизненную пенсию за выслугу лет, при каких условиях ее назначают и как определяют размер выплат.
Кто имеет право на пенсию за выслугу лет
Право на пожизненную пенсию за выслугу лет имеют военнослужащие, кроме срочников, а также лица рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.
Речь идет о тех, кто проходил службу в:
- органах внутренних дел;
- Национальной полиции Украины;
- Государственном бюро расследований;
- Национальном антикоррупционном бюро Украины;
- Службе судебной охраны;
- государственной пожарной охране;
- Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины;
- органах и подразделениях гражданской защиты;
- налоговой милиции;
- Бюро экономической безопасности Украины;
- Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.
При каких условиях назначают пенсию
Пенсию за выслугу лет назначают после увольнения со службы.
Получить ее можно:
- независимо от возраста, если на день увольнения лицо имеет 25 и более календарных лет выслуги;
- после достижения 45 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба.
Как определяют размер пенсии
Для военнослужащих со стажем службы 20 лет и более пенсия составляет 50 % соответствующих сумм денежного довольствия.
Для лиц, уволенных в отставку по возрасту или по состоянию здоровья, а также отдельных категорий сотрудников полиции, Службы судебной охраны, ГБР, НАБУ и органов гражданской защиты — 55 %.
За каждый год выслуги свыше 20 лет дополнительно начисляется еще 3% денежного обеспечения.
Для лиц со страховым стажем 25 лет и более, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба, пенсия составляет 50% соответствующих сумм денежного обеспечения. За каждый полный год стажа свыше 25 лет добавляется еще 1%.
Каков максимальный размер выплат
Максимальный размер пенсии не может превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения.
В то же время для лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесенных к первой категории, пенсия может составлять 100% денежного обеспечения, а для второй категории — 95%.
