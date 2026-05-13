У ПФУ пояснили умови призначення довічної пенсії за вислугу років для військових

17:26, 13 травня 2026
Роз’яснення стосується військовослужбовців та працівників силових структур, які мають достатній стаж служби.
Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області роз’яснило, хто з військовослужбовців має право на довічну пенсію за вислугу років, за яких умов її призначають та як визначають розмір виплат.

Хто має право на пенсію за вислугу років

Право на довічну пенсію за вислугу років мають військовослужбовці, крім строковиків, а також особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Йдеться про тих, хто проходив службу у:

  • органах внутрішніх справ;
  • Національна поліція України;
  • Державне бюро розслідувань;
  • Національне антикорупційне бюро України;
  • Служба судової охорони;
  • державній пожежній охороні;
  • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • органах і підрозділах цивільного захисту;
  • податковій міліції;
  • Бюро економічної безпеки України;
  • Державна кримінально-виконавча служба України.

За яких умов призначають пенсію

Пенсію за вислугу років призначають після звільнення зі служби.

Отримати її можна:

  • незалежно від віку, якщо на день звільнення особа має 25 і більше календарних років вислуги;
  • після досягнення 45 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба.

Як визначають розмір пенсії

Для військовослужбовців із вислугою 20 років і більше пенсія становить 50% відповідних сум грошового забезпечення.

Для осіб, звільнених у відставку за віком або станом здоров’я, а також окремих категорій працівників поліції, Служби судової охорони, ДБР, НАБУ та органів цивільного захисту — 55%.

За кожен рік вислуги понад 20 років додатково нараховують ще 3% грошового забезпечення.

Для осіб зі страховим стажем 25 років і більше, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців становить служба, пенсія складає 50% відповідних сум грошового забезпечення. За кожен повний рік стажу понад 25 років додається ще 1%.

Який максимальний розмір виплат

Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.

Водночас для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильська катастрофа та віднесені до першої категорії, пенсія може становити 100% грошового забезпечення, а для другої категорії — 95%.

