«Налог на Google» принес Украине почти 7 миллиардов гривен
За первые четыре месяца 2026 года компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, уплатили в госбюджет более 6,9 млрд гривен так называемого «налога на Google». Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
В валютном эквиваленте это:
- 52 млн евро;
- 97,6 млн долларов США.
По ее словам, поступления выросли на 1,5 млрд грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Среди крупнейших плательщиков: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming.
«Сервисами этих компаний мы пользуемся ежедневно. Речь идет о рекламе, стриминговых платформах, онлайн-играх, приложениях, маркетплейсах.
Кстати, с начала этого года еще 9 компаний-нерезидентов зарегистрировались плательщиками НДС в Украине.
Всего на сегодня — уже 154 международные компании, которые официально платят «налог на Google», — добавила чиновница.
